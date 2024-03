‘Vivo mais dois ou três anos’, prevê Carlos Alberto de Nóbrega; entenda

“Todos nós vamos morrer um dia”, justificou. “Mas tenho medo de ter derrame. É muito pior do que queda. Se tiver alguma outra doença, como a medicina tá adiantada, vivo mais dois ou três anos. Mas derrame... se a boca entortar, acabou a graça”, disse.

Na época do acidente, o filho do humorista contou ao Fofocalizando, do SBT, que o apresentador tropeçou no chinelo, caiu da escada, bateu o rosto e a cabeça. Carlos Alberto chegou a mostrar as cicatrizes que adquiriu após a primeira cirurgia no cérebro. No entanto, após a descoberta de um sangramento no crânio, Nóbrega retornou ao hospital, realizou outra operação e ficou internado por 19 dias.