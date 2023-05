Yudi Tamashiro esclarece sobre seu estado de saúde e confirma possível diagnóstico de Burnout

Nesta quinta-feira, 25, Yudi Tamashiro, 30 anos, fez novas declarações a respeito de seu estado de saúde. Em um vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram, o ex-apresentador do Bom Dia & Cia até ironizou os boatos de que ele estaria morto.

Na última terça-feira, 23, Yudi foi hospitalizado às pressas após uma crise advinda de um possível Burnout. Ele sentiu dores na região do estômago, boca ressecada e formigamento. Tudo isso devido ao estresse causado pela nova rotina, pois ele agora aposta na carreira de empresário.

Para o programa Fofocalizando, do SBT, o ex-apresentador confirmou sobre a síndrome de Burnout. “Estou trabalhando ao extremo. Fora o meu lado como artista, estou me posicionando como empresário. É algo muito novo na minha carreira, na minha vida”.

Após o ocorrido, Yudi deu uma pausa nos trabalhos e foi para o Rio de Janeiro para fazer pregações religiosas.

A mulher de Yudi, Mila, foi com o ex-apresentador até o hospital, pois os dois estavam com medo da possibilidade dele sofrer um infarto. Atualmente, Yudi se dedica à criação de um curso sobre comunicação e pretende levar pessoas para sua empresa no Japão. “Coloquei minha vida nesse projeto. Coloquei tanto que parei no hospital”, brincou.

