Zé Neto é recebido com festa em aeroporto após acidente: ‘Nasci de novo’

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, publicou um vídeo em seus stories do Instagram nesta quinta, 28, anunciando a recepção calorosa que teve no aeroporto de São José do Rio Preto (SP). A dupla se encaminhava para Xangri-lá (RS), para primeiro show realizado após o acidente de carro do cantor.

“Montaram um banquete para comemorar meu novo aniversário: dia 5 de dezembro de 2023 eu nasci de novo”, disse. O cantor agradeceu a presença dos fãs e do companheiro de dupla.

Acidente e recuperação

No dia 5 de dezembro, Zé Neto sofreu um acidente quando saiu de seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O veículo em que estava capotou após uma colisão na rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de morte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54. A colisão lateral deixou cinco pessoas feridas. Entre os outros feridos, um teve ferimentos graves e três, ferimentos leves.

O cantor teve fraturas em três costelas, levou pontos no braço e sofreu um contusão pulmonar, causada pelo impacto. “Lembro da sensação, do medo, da primeira pancada que o carro sofreu. Lembro do meu grito e dos gritos das pessoas que estavam nos outros carros”, contou, em entrevista ao Fantástico.

“Graças a Deus, foi só o susto, mesmo. Uma passagem breve da minha vida que vai fazer toda a diferença. E os aprendizados da vida. Com certeza é mais uma data para se comemorar e mais uma data de nascimento, que vai ficar marcada para o resto da vida”, contou.