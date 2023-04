Zendaya diz sentir dificuldade com sotaque britânico de Tom Holland: ‘Nunca vou entender’

A atriz Zendaya contou algumas curiosidades sobre o relacionamento que mantém com o também ator Tom Holland. Os dois estão juntos desde 2021, mas fazem raras aparições nas redes sociais e são reservados quanto ao namoro para preservar a privacidade.

Em conversa com o jornal britânico The Sun, porém, Zendaya brincou sobre a dificuldade que sente em entender o sotaque de Tom. Ela nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele é natural da Inglaterra.

A artista disse que não consegue entender gírias rimadas. As gírias rimadas se referem a um costume informal britânico de usar palavras que rimam ao invés da palavra que geralmente é utilizada ao formar uma frase.

“Eu amo o sotaque britânico, mas, por mais que Tom tente me explicar, eu nunca vou entender gírias rimadas”, contou a atriz. “É fofo quando ele me diz todas as frases diferentes, mas eu realmente não entendo”, completou.

Zendaya contou curiosidades sobre o relacionamento com Tom Holland. Foto: Instagram/@zendaya/Reprodução

Zendaya ainda contou sobre a dinâmica dos dois quando o assunto é cozinha e disse que eles nunca cozinham juntos. “Ele é muito bom na cozinha, por sorte, porque eu sou muito propensa a causar acidentes. Nós aprendemos cedo que apenas um de nós pode ficar na cozinha de cada vez. Nós dois somos obcecados por controle, então não podemos ficar lá juntos”, brincou.

Os artistas se conheceram em 2016, durante as gravações de Homem-Aranha: De Volta Ao Lar. Eles interpretam o par romântico Peter Park e MJ na sequência de longas em que o ator vive o herói da Marvel.

Os dois assumiram o relacionamento após serem fotografados se beijando em julho de 2021. O ocorrido fez com que eles optassem por manter o namoro de forma mais reservada. “Ver aquelas fotos foi muito estranho, confuso e invasivo. [...] Acho que amar alguém é uma coisa sagrada e especial e algo que deveria ser experimentado apenas por essas duas pessoas que se amam”, comentou Zendaya à revista GQ à época.

Recentemente, fontes próximas ao casal afirmaram que os artistas estariam “planejando o futuro”. “Ambos estão em modo de se estabelecer na relação e estão absolutamente planejando um futuro real juntos”, disse o informante anônimo à revista US Magazine.