Entenda tudo sobre peças de couro: o que vale a pena?

Ela ensina também um cálculo básico para o entendimento da viabilidade do couro: dividir a quantidade de usos pelo preço é uma maneira de determinar o quanto aquele produto vai valer dentro do armário. O chamado de “couro” fake dura, no máximo, 5 anos, contra 20 para o couro verdadeiro, que pode ser estendido a depender dos cuidados com a peça. Mesmo que o couro verdadeiro custe o dobro da peça de corino, o valor da peça por uso é menor, visto que pode ser vestida por mais tempo.

Tenho uma jaqueta de couro: como combinar a peça?

Marina explica também sobre a versatilidade do tecido, mesmo no verão: “O mix dela com tecidos mais leves traz modernidade ao look. [É possível] usar uma saia de couro com uma camisa de chiffon, por exemplo, ou tecidos mais leves e com transparência”.

A visagista completa que o tricô, durante o inverno, também é um bom escape da combinação com o xadrez. É possível combiná-lo com calças em couro e um salto no estilo scarpin, ou com a própria jaqueta de couro.