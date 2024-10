Bianca Andrade: ‘Estou solteira e vivendo um recomeço’

Bianca Andrade está pronta para recomeçar Foto: @Bianca via Instagram

Bianca Andrade, a influenciadora e empresária que se tornou um fenômeno nas redes sociais quando começou a fazer tutoriais de maquiagem acessíveis em seu canal do YouTube, o Boca Rosa.

PUBLICIDADE A marca foi se expandido, ela lançou uma linha de cosméticos e agora está em um novo capítulo de sua vida. Após um período conturbado e intenso de cancelamento, ela retorna com uma versão renovada de sua marca de maquiagem, buscando não apenas reconquistar o carinho do público, mas também refletir sobre suas experiências pessoais e os aprendizados que revisitaram em meio ao caos. A onda de cancelamento aconteceu após o lançamento de sua linha de cosméticos, em julho, quando problemas na embalagem do Stick de Pele foram identificados por consumidores. influenciadora decidiu adiar o lançamento oficial para ajustar os erros. Em um pronunciamento nas redes sociais, Bianca pediu desculpas aos fãs e consumidores, reconhecendo a angústia de quem aguardava o produto. “Entendo a frustração, sei exatamente como é esperar algo e não ter suas expectativas atendidas”, afirmou. Ela também reforçou a importância de ouvir os clientes e se comprometeu a resolver o problema.

Saúde mental

No centro dessa nova fase está a saúde mental, um tema que Bianca não hesita em abordar. “Aprendi que ser autêntica é fundamental”, revela ao Estadão. Essa lição valiosa, no entanto, veio acompanhada de desafios profundos. O cancelamento a forçou a uma reavaliação sincera de si mesma e da sua relação com o público. “Eu não posso ignorar a história que construí com minha audiência. Eles precisam ver a Bianca que sou, não apenas a empresária”, explica, ressaltando a importância de se reconectar com suas raízes.

O impacto do cancelamento foi profundo, levando-a a reexaminar sua imagem e o que realmente representa. Em vez de se deixar abater, a influenciadora transformou essa experiência em uma oportunidade de crescimento. Ela percebeu que o público muitas vezes não consegue enxergar a mulher multifacetada que é — empreendedora, mãe e defensora de causas sociais. “A estética da marca precisava refletir essa nova Bianca, mais madura e consciente”, afirma.

Além de relançar sua marca, ela também compartilha detalhes pessoais que a tornaram mais forte. “Eu estou solteira e vivendo um recomeço”, começa e, então, completa: “E fazendo terapia três vezes por semana”. Bianca conta que, enquanto esperavam que ela se pronunciasse após o cancelamento, estava sentada no chão da fábrica, em um momento de vulnerabilidade e introspecção. Essa honestidade é uma parte crucial da sua nova narrativa.

A volta da Boca Rosa

Com o lançamento da máscara de cílios Efeito Boca Rosa, Bianca não só celebra sua volta, mas também busca empoderar suas consumidoras. As expectativas da influenciadora em relação a essa nova fase são palpáveis. “É sempre um mistério como o público vai receber, mas estou confiante de que eles vão abraçar essa nova etapa”, diz, com entusiasmo. O rosa, cor emblemática da marca, retorna em grande estilo para celebrar não apenas o relançamento, mas também seu aniversário e a renovação de sua essência.

Publicidade

A trajetória da empresária é um testemunho da resiliência diante das adversidades. Ao abordar temas como saúde mental e a pressão social, ela não apenas relança uma marca, mas também oferece um novo olhar sobre a força feminina. “A vida é feita de recomeços. Estou animada para essa nova fase e espero que minhas consumidoras sintam isso”, conclui.