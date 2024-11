Fenty Beauty, marca de maquiagem de Rihanna, lança coleção inspirada na série ‘Arcane’

Fenty Beauty, de Rihanna, lança linha de maquiagens inspiradas nas personagens de Arcane Foto: Fenty Beauty/Divulgação

Marca de maquiagem de Rihanna, a Fenty Beauty lançou uma nova coleção inspirada em Arcane, série animada da Netflix. A linha, que conta com gloss, delineadores, sombras e mais, tem inspiração nas principais personagens femininas da animação, Vi (Hailee Steinfeld), Jinx (Ella Purnell), Mel (Toks Olagundoye) e Caitlyn (Katie Leung).

“Nós sempre buscamos expandir a família Fenty e empoderar as pessoas a descobrirem sua força, confiança e beleza interior. Adorei como fizemos isso com Arcane e Fenty Beauty, unindo o virtual ao real, criando looks de beleza para mulheres poderosas e transformando isso em produtos reais que todos podem ter”, disse Rihanna, fundadora e CEO da Fenty.