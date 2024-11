Impala lança coleção de esmaltes que mudam de cor; confira

Impala lança coleção (im)previsível, com esmaltes que mudam de cor conforme a temperatura Foto: Impala/Divulgação

A coleção (im)Previsível, da marca Impala, foi lançada no sábado, 8, e conta com oito esmaltes que mudam de cor conforme a temperatura. A variação de cores ocorre quando o esmalte entra em contato com o calor ou o frio, criando um degradê.

PUBLICIDADE Os produtos são veganos e possuem um pincel no estilo flat, que facilita a aplicação. No site oficial da marca, custam R$ 7,80, mas também podem ser encontrados por valores similares em lojas especializadas em produtos de beleza. A coleção é limitada, e conta com as cores: Desenrolada Misteriosa (preto para o branco); Complicada Perfeitinha (azul profundo para o azul claro); Tranquila Surtada (roxo para o rosa pink); Meiga Sincerona (lilás para o azul claro); Tímida Biscoiteira (rosa para o branco); Realista Fanfiqueira (rosa coral para o amarelo claro); Emocionada Desapegada (vermelho para o pêssego); Glamurosa Basiquinha (marrom para o rosa queimado).

Algumas influenciadoras de esmaltes, como Simone Star, já testaram a coleção completa. Ela mostrou como os esmaltes se comportam em unhas compridas, e afirmou que o “extra brilho” e o esmalte secante não afetam a mudança de cores.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.