Saiba como cuidar dos cabelos brancos para mantê-los sempre bonitos e saudáveis

Glória Pires tem desfilado as belas madeixas brancas e, recentemente, publicou um vídeo no Instagram para mostrar como cuida delas no banho . “Estou aqui para dividir com vocês de que jeito cuido dos meus cabelos, especialmente agora que eles estão brancos”, disse a atriz de 59 anos.

“É isso, gente! O bom e velho sabão de coco. O efeito é maravilhoso. Vou mostrar para vocês. Lembram daquela misturinha de vinagre com água? Borrifa pelo cabelo todo, deixa agir um pouquinho e tira. Vou desembaraçá-lo”, ensinou.

“Todo mundo acha que faço escova, mas fiz algumas poucas vezes na juventude e aí meu cabelo ficava horrível. Essa maneira mais natural para mim tem sido excelente e esses minutos diários que a gente tem de frente para o espelho é que a gente aprende a se olhar e se conhece mais”, continuou Glória, mostrando os cabelos brancos brilhantes e sedosos.

A publicação da atriz chamou tanta atenção que resolvemos conversar com a médica Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética. Ela explicou que com o envelhecimento, o diâmetro do fio de cabelo diminui, afina e torna-se mais seco e quebradiço, além do aparecimento dos fios brancos. “Os cabelos também envelhecem devido à exposição constante a raios ultravioleta, poluição, fumo, estresse, deficiências nutricionais, além das químicas capilares a que submetem os fios”, destaca.

Nesta fase da vida, acontece o encurtamento na fase de crescimento capilar, não tendo tempo suficiente para os cabelos tornarem-se grossos e compridos, ressalta a médica. “Esse processo, até o momento, é irreversível e acelerado, principalmente, por fatores genéticos. O surgimento dos fios brancos é geralmente associado à produção de radicais livres em excesso que podem ser ocasionados por estresse físico e psicológico.

Sabemos também que durante a menopausa, há a redução de estrogênio, o que deixa os fios mais ressecados e com frizz”, informa Nichelle.

É importante manter a hidratação dos fios e seguir uma alimentação rica em nutrientes e antioxidantes para cuidar das madeixas branca. “Atualmente, existem tratamentos médicos estéticos que atuam diretamente no couro cabeludo, melhorando assim, a qualidade dos fios de cabelos e da própria haste capilar”, ressalta a médica.

Para finalizar, ela dá mais dicas importantes: “É fundamental consultar um médico que atue na área de tricologia para que ele oriente o que pode ser feito em cada caso. Para hidratação dos fios, podemos fazer uma aplicação de óleo de coco extravirgem, aplicado diretamente sobre os fios secos, 30 minutos antes de lavar os cabelos. Pode-se repetir uma vez por semana. Ajuda a hidratar os fios”.

Faa Morena

A cantora e apresentadora Faa Morena é um belo exemplo de mulher com cabelos brancos bem cuidados. Ela conta seus segredinhos. “Nos meus cinquenta anos, já tinha muitos brancos e os tingia de três em três semanas. No final dos 50 anos, precisava retocar a frente todas as semanas. Hoje, não faço mais isso e uso somente shampoos e condicionadores que são específicos para cabelos brancos, os tais desamareladores, e também vários leave-ins para cabelos porque os fios branquinhos são mais rebeldes. No meu caso, os desamareladores são a fórmula. E tenho que lavar todos os dias por causa da raiz oleosa, e hidratação. Amo!”, revela.

'No meu caso, os desamareladores são a fórmula', diz a cantora e apresentadora Faa Morena.





