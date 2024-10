Adidas lança novo tênis Kouza em parceria com ex-Yeezy

Adidas Kouza Foto: Adidas/Estadão

Dingyun Zhang une forças com a Adidas para lançar a inovadora silhueta Kouza. Inspirada no desenho da sapatilha Adistar de boxe fornecida pela Adidas nas Olímpiadas de Pequim em 2008, este novo modelo é uma fusão entre a estética futurista do designer e a herança esportiva da marca. Zhang, que saiu da Central Saint Martins, da Universidade de Arte de Londres, foi um dos designers principais da Yeezy, por isso sua união com a Adidas faz tanto sentido e surge como uma aposta de vanguarda que foi levemente perdida após o divórcio litigioso das duas empresas.

Adidas Kouza Foto: Adidas/Estadão

Zhang é conhecido por suas criações que desafiam as convenções, incorporando elementos de equipamentos de combate antigos chineses e mongóis em suas peças. E por ter desenhado o incrível Yeezy 700 Wave Runner. Tamanha inventividade e o casamento imagético com um mercado gigantesco como o da China são os responsáveis por ele ganhar uma silhueta totalmente nova com méritos. “Sou obcecado pela ideia de transformação e como nada é o que parece”, afirma Zhang, destacando a dualidade entre forma e função que define o Kouza.

Adidas Kouza Foto: Adidas/Estadão

Este tênis não é apenas uma homenagem à sapatilha de boxe original, mas uma evolução futurística dela. Mantendo as subcamadas de rede ventiladas características, o Kouza introduz uma silhueta média, com uma sola mais robusta (com entressola Lightstrike) e um arco exagerado, além de um contraforte de calcanhar proeminente que adiciona um toque de audácia ao design.

Adidas Kouza Foto: Adidas/Estadão

Disponível em três colorways - uma combinação predominante de preto com toques de azul brilhante, uma variante cinza com detalhes em azul claro e bege, e uma opção branca com nuances verdes suaves - o Kouza promete atender a uma ampla gama de gostos e estilos. Segundo Zhang, o tênis não só homenageia o legado da Adidas, mas também olha para o futuro do design de calçados, com uma construção volumosa, porém ultraleve.

Zhang também fez um Samba

Adidas Samba x Dingyun Zhang Foto: Adidas/Estadão

O lançamento do Adidas Kouza está marcado para o dia 18, às 11h, por meio do app Confirmed, com o preço de R$ 1.699,99. Além da nova silhueta, também estreia no mesmo dia um Samba em colaboração com Zhang, com novas cores incluindo opções em cinza e marrom com detalhes contrastantes em laranja e branco, por R$ 1.099,99.