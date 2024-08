Asics e a marca brasileira P. Andrade criam tênis inspirado em um besouro

Asics x P. Andrade Gel-Kayano 14 Foto: Asics/Estadão

A Asics une forças com a P. Andrade, renomada marca brasileira de moda, para lançar uma edição especial do Gel-Kayano 14. Esta colaboração, inspirada na exótica beleza do besouro Lamprocyphus Augustus, originário da Amazônia, teve a direção criativa dos estilistas Pedro Andrade e Paula Kim, e traz uma nova perspectiva para o tênis, enriquecendo-o com uma estética que reflete o luxo contemporâneo e a inovação.

A escolha do besouro como pilar da coleção não foi por acaso. Ela se deu após uma profunda pesquisa sobre a fauna brasileira, revelando não apenas a beleza, mas também o potencial científico do Lamprocyphus Augustus, cuja carapaça fotônica pode inspirar avanços tecnológicos em computação óptica. O resultado dessa inspiração é um tênis que captura a essência metálica do besouro, com degradês sutis e tons que variam entre o roxo e o verde, criando um efeito furta-cor que promete não passar despercebido. O desenvolvimento levou aproximadamente um ano e meio, com várias versões sendo criadas até chegar ao design final.

Mais do que apenas uma ligação visual, o besouro também faz a cola deste projeto com a história do sneaker que serviu de base. O Gel-Kayano, criado em 1993 pelo visionário designer Toshikazu Kayano, homenageia seu criador não apenas no nome, mas na inspiração tirada das cascas de besouros, com uma estrutura exoesquelética que traz durabilidade e suporte ao tênis. Ou seja, Kayano e Andrade beberam do mesmo “beetlejuice”.

Collab tem vestuário também

Além do tênis, a colaboração se estende a uma linha de vestuário que inclui camisetas, calças e uma jaqueta, todos inspirados na anatomia do besouro e confeccionados com tecidos importados do Japão. Esta coleção não apenas complementa o tênis, mas também estabelece um diálogo entre o esporte e o casual, enriquecido por detalhes e histórias que remetem ao tema central.

Constanza Novillo, diretora de marketing da Asics, ressalta a importância das colaborações para a marca, enfatizando que elas permitem explorar novas visões. “As colaborações são fundamentais para a Asics, pois nos permitem explorar novas perspectivas e incorporar elementos inovadores em nossos produtos. A parceria com a P. Andrade reflete nosso compromisso constante de continuar conectados com o nosso público, oferecendo histórias relevantes e únicas e produtos ainda mais inovadores.”

