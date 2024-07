Converse lança o Run Star Trainer no Brasil

Converse Run Star Trainer Foto: Converse/Estadão

Em uma nova e audaciosa jogada, a Converse aventura-se por territórios inexplorados, desta vez, abraçando a diversidade do esporte, com um olhar que passeia pelas pistas de corrida, pelas quadras de vôlei, pelos salões de esgrima e pelos ringues de luta livre. É chegada a hora do Run Star Trainer, uma silhueta que não é apenas um aceno às décadas que moldaram a moda e o esporte, mas também uma estreia mercadológica muito importante, cercada de hype e com alvo travado na concorrência, que vem sambando na cara da sociedade.

Converse Run Star Trainer Foto: Converse/Estadão

O modelo já teve uma venda “teste” no dia 18 de junho que esgotou no mesmo dia, mas agora chega em grade completa ao site da marca, na loja física no Shopping Cidade São Paulo e em lojas selecionadas por R$ 499,90. São sete as cores (branca, bege, cinza, preta, azul, vermelha e amarela) que preenchem os materiais do cabedal, uma combinação de nylon, camurça e couro.

Converse Run Star Trainer Foto: Converse/Estadão

Trainer traz a bagagem de mais de 20 tênis

Inspirado por uma vasta gama de mais de 20 modelos icônicos, todos desenhados para o alto desempenho olímpico, o Run Star Trainer traz como inovação o design da sola, herança do Run Star Hike de 2019, que estende seu padrão até o calcanhar, adornado com o emblemático logo Star, marcando cada passo com o legado da Converse.

Converse Run Star Trainer Foto: Converse/Estadão

Segundo a marca, mais do que um simples calçado, o Run Star Trainer é uma celebração da rica história esportiva da Converse, trazendo à tona a essência multifacetada da marca. Inspirando-se tanto na arte quanto na história, como a cerâmica e os estilos tradicionais, este modelo se posiciona como uma peça-chave na evolução da marca, juntando-se a uma série de silhuetas inovadoras que continuam a desafiar e a redefinir o universo da moda esportiva.