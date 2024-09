Crescimento das bets coloca indústria de calçados em risco no Brasil

É justamente este último dado que preocupa as marcas de calçados. Pelos números, a junção de 24% incluindo calçados e 23% de vestuário aponta o segmento streetwear em grande risco. Mas os produtos desta categoria para sneakerheads são caros, ou seja, não são para a classe C, a mais afetada. Esse é justamente o problema. Este tipo de produto, quando muito, representa 5% das vendas; é o varejão, das sapatarias de rua e das lojas de shopping e online, como Centauro e Netshoes, que sustentam toda a base dos produtores de tênis e que estão sentindo já o maior impacto. Sem este volume de negócio, quase toda a pirâmide de produção e importação de tênis desmorona.

A predominância de apostadores na classe C e a concentração demográfica e geográfica desses indivíduos apontam para uma tendência de comportamento que pode ter implicações sociais profundas. O risco de inadimplência e os problemas associados ao vício em jogos são preocupações crescentes, tanto para as autoridades quanto para a sociedade civil. A possibilidade de um aumento nos problemas de saúde pública relacionados ao vício em jogos online requer atenção e ações preventivas por parte do governo e de organizações não governamentais.

Estudo de impacto precisa continuar

Diante desse cenário, entidades do varejo, como o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) e a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), expressaram preocupação com os efeitos das apostas online. O IDV, por exemplo, planeja realizar um estudo aprofundado para avaliar o impacto real dos jogos online no faturamento do varejo, enquanto a Abras recomendou que os supermercados adotem políticas rigorosas na seleção de agências de marketing e influenciadores, evitando aqueles que promovem as apostas online.

Essa tendência das apostas online, que já posicionou o Brasil como o terceiro maior mercado do mundo no setor, levanta questões importantes sobre o futuro do consumo de bens e serviços no país. Enquanto oferece oportunidades de entretenimento para uma parcela da população, também acarreta consequências econômicas e sociais que necessitam de uma abordagem equilibrada e de políticas públicas eficazes para mitigar seus impactos negativos. A colaboração entre o governo, o setor privado e a sociedade civil será crucial para navegar neste cenário, buscando um equilíbrio que permita o desenvolvimento econômico sem comprometer o bem-estar social.