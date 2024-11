Oakley e Piet lançam terceiro capítulo de sua coleção

Oakley x Piet Teeth Foto: Oakley/Estadão

A Oakley e a Piet, sob a direção criativa de Pedro Andrade, unem forças mais uma vez para o lançamento da terceira coleção colaborativa, marcando um novo capítulo na história de ambas as marcas no Brasil. Esta nova linha é uma celebração vibrante da cultura urbana brasileira, com um olhar especial para os icônicos bailes de rua e o pulsante movimento de música eletrônica, especialmente as raves.

Oakley x Piet Slip On Foto: Oakley/Estadão

Pedro Andrade mergulhou no legado cultural dos bailes de rua, trazendo à coleção uma mistura de cores e gráficos inspirados nas luzes e atmosfera desses eventos. A coleção promete não apenas vestir, mas também contar histórias por meio de suas peças. A linha apresenta o tênis Oakley Teeth, um clássico reimaginado com um toque contemporâneo, mantendo a essência do design original, mas agora em couro legítimo. O modelo Slip On também retorna, em novas cores, alinhando-se ao estilo urbano, foco também da Piet.

Oakley x Piet Eye Jacket Foto: Oakley/Estadão

Os óculos de sol, peças-chave da Oakley, ganham novas versões. Os modelos Eye Jacket e Radar, em cores e texturas inéditas, chamam a atenção com uma pegada anfíbia sempre presente nas obras da Piet. A coleção também revive a linha Industrial Denim com cinco peças em jeans, incluindo jaquetas, bermudas e uma calça.

Oakley x Piet Radar Foto: Oakley/Estadão

Outro destaque inovador é a reinvenção do Mad Science, um ícone gráfico da Oakley que agora apresenta características brasileiras em uma das estampas exclusivas das camisetas. É a primeira vez que o Mad Science é redesenhado.

Camisetas Oakley x Piet Foto: Oakley/Estadão

Composta por 18 produtos, a coleção tem preços que variam de R$ 349,90 (camisetas) a R$ 1.599,90 (Teeth). O lançamento ocorrerá em fases diferentes, começando nesta quinta, 7 de novembro, na Piet Flagship Store em São Paulo - Rua Padre João Manuel, 722, Jardins -, seguindo online e em lojas Oakley e revendedores oficiais ao redor do mundo no dia 13.

Oakley x Piet jaqueta Industrial Denim Foto: Oakley/Estadão

A campanha, fotografada por Fernando Mendes, captura a essência da juventude e a cultura vibrante dos bailes de rua. Um curta-metragem dirigido por Paulo Nascimento complementa a coleção, explorando a mente de jovens da periferia e como a música se torna um refúgio e forma de expressão. O filme conta com a participação de Pedrones, Iago Paiva e Vitor Zakwe, trazendo uma narrativa autêntica e cheia de referências.

Oakley x Piet bermuda Industrial Denim Foto: Oakley/Estadão

Presença Internacional

Além do lançamento no Brasil, a colaboração Piet x Oakley será destaque no Hypefest em Hong Kong no dia 9, com uma instalação especial em parceria com a plataforma HBX. Os visitantes do festival terão a chance de adquirir uma camiseta exclusiva do evento, limitada a 100 unidades, criada pelo artista plástico local @prodipleung.