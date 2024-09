Olympikus lança seus novos tênis da família Corre

Olympikus Corre 4 Foto: Olympikus/Estadão

O cenário atual do atletismo e do esporte amador no Brasil, a corrida se destaca como uma das práticas mais populares e acessíveis, atraindo milhões de adeptos em busca de saúde, bem-estar e superação de limites. Essa comunidade vibrante de corredores acaba de receber um impulso significativo com o lançamento de novas edições dos tênis de corrida da Olympikus, marca nacional que vem democratizando a performance no Brasil. O Corre 4, Corre Max, Corre Grafeno 3 e o Corre Trilha 2 são as novidades.

O Corre 4 surge como a quarta edição do modelo mais adotado pelos corredores do Strava no Brasil, segundo a Olympikus, consolidando sua força no universo da corrida. Ele tem a tecnologia Eleva Pro 2.0 em sua entressola, garantindo uma resposta ainda mais confortável. A atenção aos detalhes é evidente na nova formulação da borracha antiderrapante Gripper Plus no solado, prometendo 40% mais durabilidade e 50% mais aderência. A palmilha, desenvolvida com a tecnologia NT-X, utiliza Super Critical Foam expandido com nitrogênio, oferecendo leveza e conforto. Disponível em uma ampla gama de tamanhos, do 34 ao 46, e pesando apenas 219g (numeração 40), o Corre 4 é vendido por R$ 499,99.

A Olympikus também traz para o mercado a terceira edição do Corre Grafeno 3, o primeiro tênis com placa de grafeno, material conhecido por sua rigidez e capacidade de proporcionar maior propulsão e retorno de energia. A entressola é desenvolvida com tecnologia NT-X em Super Critical Foam e a entressola inferior com Eleva Pro 2.0. Já o solado, uma parceria com a Michelin, assegura durabilidade e resistência, enquanto o cabedal com tecnologia Oxitec 3.0 promete leveza, respirabilidade e conforto térmico. Com um preço de R$ 799,99, o Corre Grafeno 3 pesa 238g (numeração 40) e tem um drop de 6mm.

Para os aventureiros de plantão, o Corre Trilha 2 é a escolha. Equipado com a tecnologia Eleva Pro 2.0 e um solado de borracha antiderrapante Vibram, este modelo ainda tem cabedal Oxitec 2.0, que oferece respirabilidade e secagem rápida. Enquanto os reforços garantem durabilidade. Vendido a R$ 599,99 e pesando 263g (numeração 40), este tênis é um verdadeiro aliado nas aventuras ao ar livre.

A família Corre se expande com o Corre Max, ideal para treinos de rodagem e regenerativos, prometendo máximo conforto a cada passo. A tecnologia Eleva Pro Max na entressola, junto com o solado Gripper e o cabedal Hypersox 2.0, dão a quem usa o tênis aquela sensação de pisar nas nuvens. Com um drop de 8mm e pesando 284g (numeração 40), o Corre Max tem o preço de R$ 499,99.

“Melhorar os produtos significativamente, mantendo os preços, reafirma e muito nosso compromisso de democratizar a corrida no País. É algo que nos emociona como empresa e os corredores reconhecem isso”, vibra Márcio Callage, diretor de marketing da Vulcabras, dona da Olympikus.

Olympikus agora tem linha de roupas do Corre

Além dos tênis, a Roupa do Corre traz inovações no vestuário esportivo, combinando estilo e conforto. Com a tecnologia ADPT, costura Termofusionada, ventilação a laser, Seamless, SenseDry e detalhes Refletivos, as peças prometem revolucionar a forma como os atletas se vestem para correr. Disponíveis do P ao GG, as peças exploram tons neutros e cores vivas, inspiradas em mapas de calor.