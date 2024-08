Puma e Guadalupe homenageiam São Paulo em nova parceria global

Puma x Guadalupe Clyde Foto: Puma/Estadão

Em uma homenagem à metrópole de São Paulo, a Puma une forças com a Guadalupe, vanguarda em sneakers e streetwear no Brasil, para revelar a colaboração exclusiva “Puma x G DLP - Cidade Cinza”. A coleção, que celebra a essência monocromática da capital paulista, vista de uma perspectiva aérea, começa a ser vendida dia 22 de agosto nas lojas físicas e site da Guadalupe. O sneaker Clyde custa R$ 799,99 e a jaqueta T7, R$ 699,99.

A coleção Puma x G DLP é uma ode à complexidade de São Paulo, explorando a riqueza de seus tons de cinza por meio da diversidade de materiais – couro, nobuck e camurça – e da aplicação desigual de diferentes tons de cinza que buscam refletir a caótica beleza da paisagem urbana paulistana. Sob a direção criativa de Pedro Andrade, as peças foram cuidadosamente desenvolvidas para capturar a essência da cidade.

Puma x Guadalupe Foto: Puma/Estadão

“Queríamos homenagear a cidade que hospeda a Guadalupe há mais de 10 anos e que é um dos maiores polos da moda e da cultura das ruas. Estamos muito felizes por conseguirmos materializar em uma coleção todo nosso sentimento por São Paulo e especialmente por estarmos ao lado da PUMA nesse momento, uma marca que temos grande admiração”, afirma Two Thousand Marco, um dos fundadores da Guadalupe.

Puma x Guadalupe Clyde Foto: Puma/

Jaqueta a sola trazem o mapa

A jaqueta T7, um clássico da Puma, traz em destaque a silhueta do mapa de São Paulo em sua parte frontal, enquanto as coordenadas geográficas da Guadalupe no Bom Retiro adornam as costas, conferindo um toque de exclusividade e pertencimento. O tênis Clyde, por sua vez, apresenta uma abordagem com design assimétrico, oferecendo a oportunidade de personalizar o visual com quatro opções de cadarços, incluindo dois modelos mais largos (fat laces). A palmilha ostenta a bandeira de São Paulo e a sola translúcida revela o mapa da cidade, ecoando o design da jaqueta T7.

Puma x Guadalupe Clyde Foto: Puma/Estadão

“Estamos muito felizes em lançar uma coleção colaborativa com uma marca brasileira de extrema importância no cenário streetwear e sneaker como a Guadalupe. E estamos comprometidos, como marca, em valorizar a cultura e as empresas brasileiras, contribuindo genuinamente com a cultura e a moda nacional”, comemora Luciana Soares, diretora de marketing da Puma Brasil.

