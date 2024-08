Puma e LAAMS trazem ao Brasil um Suede que descasca

Puma x LAAMS Suede Foto: Puma/Estadão

A Puma se une à LAAMS, uma emergente marca nova-iorquina e epicentro criativo situado no vibrante Lower East Side, para lançar uma edição inovadora do Suede. A parceria é um convite aberto à expressão criativa e ao movimento “faça você mesmo” (DIY), transformando o sneaker em uma verdadeira tela em branco para os mais criativos. O lançamento do Puma x LAAMS Suede no Brasil está marcado para este sábado, 3 de agosto, com exclusividade na Guadalupe, por R$ 799,90.

Puma x LAAMS Suede Foto: Puma/Estadão

O modelo “Blank Canvas” Suede destaca-se por sua construção de dupla camada, que permite uma experiência personalizada e artística. A camada superior, feita de lona removível, pode ser manipulada ou removida para revelar uma camurça rústica verde por baixo, incentivando os usuários a deixarem sua marca pessoal no tênis. A colaboração carrega a mensagem “Wear them into the ground”, para que os donos do tênis o usem até o limite.

Puma x LAAMS Suede Foto: Puma/Divulg

Tênis tem vários detalhes

Além da lona rasgável e da camurça, o Puma x LAAMS Suede tem vários detalhes, como cadarços felpudos, adornos de prata gravados com as marcas “Puma” e “LAAMS”, e até mesmo um mapa do Lower East Side gravado na sola, homenageando o lar da LAAMS. Segundo a Puma, o tênis “é um testemunho do poder da criatividade e da expressão pessoal no mundo da moda e do streetwear, oferecendo aos entusiastas de tênis uma oportunidade única de participar ativamente na criação de seu estilo, tornando cada par de Suede uma peça exclusiva e personalizada”.

Puma x LAAMS Suede Foto: Puma/Estadão

Esta versão do Suede vem com uma sacola impressa e uma caixa especial de papel aquarela que serve como uma tela em branco. Depois de criar sua própria obra de arte na caixa, o comprador do tênis pode seguir os passos artísticos descritos na sacola para deixar seu tênis mais pessoal.

Puma x LAAMS Suede Foto: Puma/Estadão

Durante o lançamento que aconteceu na LAAMS em Nova Iorque, a loja converteu seu espaço de oficina em um estúdio de personalização. Quem comprou um par do LAAMS x PUMA “Blank Canvas” Suede teve a chance de trabalhar com criativos e fabricantes para infundir seus Suedes com toques únicos como aquarela, aerografia, carimbos e costura sashiko, tradicional japonesa.