Veja e Nk lançam colaboração global do tênis Volley

Volley Veja x Nk Foto: Veja/Estadão

A Veja e a Nk lançam sua primeira colaboração global do tênis Volley, que chega nesta quinta, dia 5 de dezembro, tanto no site oficial da Veja quanto nas lojas nk espalhadas pelo Brasil, por R$ 790. A grade disponível vai do 33 ao 40. A colaboração entre Veja e Nk busca mesclar o charme vintage do Volley com a estética contemporânea, resultando em uma versão prateada que une o clássico ao moderno por meio de uma textura metálica bem presente.

Produzido no Brasil, o Volley Veja x Nk destaca-se por sua abordagem sustentável. O tênis é feito com couro chromefree, certificado como 100% orgânico e proveniente de fazendas do Rio Grande do Sul e Uruguai. O processo de curtimento do couro é realizado com menos corantes do que os métodos tradicionais, garantindo um material mais macio e maleável. Além disso, os cadarços são confeccionados em algodão 100% orgânico de cultivo agroecológico, e o solado contém 40% de borracha nativa da Amazônia.

O Volley fez sua estreia original em 2005 no Palais de Tokyo, em Paris, com cerca de 5 mil pares vendidos. Ele é inspirado no tênis de vôlei brasileiro dos anos 70, conhecido por seu design retrô. E esta colaboração marca um momento significativo da marca, simbolizando a transição da marca de Vert para Veja, trazendo de volta o modelo em uma edição especial com a Nk.

Poder da curadoria

Inaugurada em 1997 por Natalie Klein, a Nk surgiu inicialmente como uma boutique que oferecia diversas marcas. Sob a liderança de Klein, a loja expandiu seu portfólio para incluir suas próprias linhas, Nk e Nk Collection. A seleção de produtos, meticulosamente escolhida por Natalie, destaca-se por incluir designers de renome internacional como Jacquemus, Coperni, Paco Rabanne, Courrèges e Patou, posicionando a Nk como um ponto de referência para moda de vanguarda.