Tiktoker viraliza após ser pedida em casamento em um dia e, no outro, descobrir suposta traição

A mexicana Tammy Parra viralizou nas redes sociais e o motivo não foi dos melhores. Em viagem à Paris com o namorado, Omar Nuñez, que a pediu em casamento na cidade do amor, ela foi surpreendida após postar o pedido na rede.

No dia seguinte, Parra recebeu inúmeras mensagens nas redes sociais e descobriu que poderia ter sido traída.

Com a felicidade à flor da pele, Tammy até compartilhou o pedido de casamento em frente à Torre Eiffel, mas agora não tem mais nada nas redes da mexicana, somente cliques sozinha na cidade parisiense. Em um vídeo postado segunda-feira, 3, ela aparece ao lado de outro homem, e os seguidores estão se perguntando se é marketing ou se a fila já andou.

Nos stories do Instagram, a influencer postou vídeo com vários momentos dela e falava sobre perdoar a infidelidade, com a legenda “Una cartita para mi corazón y para la que lo necesite”, (uma cartinha para meu coração e para quem precisa, em tradução livre).

Além disso, a mexicana gravou um vídeo nos stories dizendo que as pessoas falam o que não sabem, e, em seguida, fez um post em seu twitter com a mesma frase. No Tiktok internautas apontam que a suposta traição pode ter sido jogada de marketing.





