Quem é Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz confirmada em ‘A Fazenda 2024′

Flora Cruz, filha caçula do sambista Arlindo Cruz com Babi Cruz, foi confirmada como uma das integrantes de A Fazenda 16, que estreou nesta segunda-feira, 16.

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, é uma das participantes de A Fazenda 16. Foto: @floracruzoficial via Instagram

PUBLICIDADE A influenciadora, de 21 anos, é mãe de Ridan, de 5 anos, e CEO da marca oficial de produtos do pai, a Lojão Meu Lugar, que vende produtos como camisetas e copos. Em seu Instagram, onde tem 186 mil seguidores, Flora fala sobre moda, autoestima e maternidade. Ela também se posiciona contra gordofobia: “Nesse dia que é mais do que importante, trouxe a minha voz para gritar ao mundo que somos o suficiente e que o corpo gordo merece respeito! Espalhem a verdade por aí”, escreveu em publicação da semana passada.

Flora costuma também postar imagens do pai, que luta contra as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC). “Hoje é o dia que Deus reservou para esse cara incrível que me ensinou e me fez ser quem eu sou. Se eu pudesse realizar um desejo, seria te ter comigo pra sempre. Feliz dia Arlindão, te amo pra sempre”, publicou ela em comemoração ao aniversário de Arlindo neste sábado, 14.