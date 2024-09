A Fazenda: Ex de Lucas Buda, Camila Moura é a primeira confirmada

Camila Moura, professora, Historiadora, influenciadora, ex-mulher de Lucas Buda. Foto: Reprodução/Instagram/camilamoura225

Começou! Neste domingo, 15, começaram a ser anunciados os participantes da A Fazenda 16. E durante o Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade, a professora de história Camila Moura foi a primeira peoa confirmada.

A ex de Lucas Buda havia negado em junho que estaria no reality show para ganhar o prêmio de R$ 2 milhões. “Não recebi convite nenhum. De nada”, disse para o Fofocalizando, do SBT.

Quem é Camila Moura?

PUBLICIDADE Camila conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e ficou famosa após seu até então parceiro, o capoeirista Lucas Buda, entrar no Big Brother Brasil 24. Buda flertava com a participante Giovanna Pitel durante o confinamento e, por conta disso, Camila optou por pedir o divórcio enquanto ele ainda estava dentro do reality show.

A influenciadora começou a ganhar muitos seguidores que se simpatizaram com o que ela estava passando. Além de se dedicar a carreira de influenciadora, ela também abriu sua marca de beleza.

Quando começa A Fazenda 16?

O programa vai ao ar na Record na próxima segunda-feira, 16, às 22h30.

Qual o prêmio de A Fazenda 16?

O valor do prêmio do reality rural aumentou. Dessa vez, será de R$ 2 milhões.