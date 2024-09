‘A Fazenda 16′: Sidney Sampaio, ator que caiu de janela no Rio, será um dos participantes em 2024

A Fazenda 16 teve mais um nome confirmado na lista de participantes em 2024 (o programa estreia nesta segunda-feira, 16 de setembro): Sidney Sampaio. O ator já fez diversos trabalhos na Globo e na Record, e esteve nos holofotes em agosto do ano passado, quando caiu da janela do quarto de um hotel no Rio de Janeiro (relembre aqui).

Sidney Sampaio, participante de 'A Fazenda' em 2024 Foto: Reprodução de 'Domingo Espetacular' (2024)/Record TV

Sidney Sampaio teve um início promissor como ator na Globo na década de 2000, mas depois de trabalhos como Malhação, Alma Gêmea, Páginas da Vida, Sete Pecados e Amor à Vida, não encontrou mais o mesmo espaço na emissora. Ainda disputou talent shows como a Dança dos Famosos, em 2007, e o SuperChef Celebridades, em 2013. Posteriormente, fez diversos trabalhos em novelas da Record. Teve um relacionamento turbulento com Carol Nakamura. O namoro começou em 2007, mas eles se separaram em 2009. No ano seguinte, eles voltaram e, em 2013, ficaram noivos. Mas em 2014, poucos dias antes da festa de casamento, ele anunciou o fim da relação.

Os participantes de A Fazenda em 2024

A Record vai anunciar a lista completa do elenco de famosos do programa entre este domingo, 15, e segunda, 16, dia em que o programa começa. Até o momento já foram confirmados nomes como Camila Moura, Gilson de Oliveira e Flor Fernandez entre os participantes.