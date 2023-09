A Fazenda 2023: Veja quem são os influenciadores que disputam vaga no Paiol

A Fazenda 2023 teve a sua pré-estreia nesta segunda-feira, 18, e mais dez novos famosos foram anunciados como integrantes do Paiol.

Ou seja, além dos 18 participantes que já estão no reality para concorrer ao prêmio milionário, quatro novos candidatos, escolhidos pelo público entre os dez “paioleiros”, devem integrar o elenco principal.

A votação começa já nesta segunda-feira, 18, no portal do R7. O resultado sai na próxima quinta-feira, 21. Confira os nomes anunciados:

Nadja Pessoa, influencer e empresária

Cezar Black, enfermeiro e ex-BBB 23

JP Venancios, cantor, comediante e influenciador

Shayan, ex-particpante de A Fazenda e influenciador

Alicia X, atriz e cantora

Erick Ricarte, jornalista, ator, ex-participante do reality A Grande Conquista

Whendy Tavares, ex-panicat e influenciadora

Igor Freitas, influenciador

Sol do Deboche, influenciadora

Lumena Aleluia, ex-BBB e comediante

Quando vai começar A Fazenda 15?

O reality show A Fazenda chega na sua 15ª edição e tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com apresentação de Adriane Galisteu.

Continua após a publicidade

O formato tradicional do programa será mantido nesta edição. Os peões serão confinados na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

A produção do reality já confirmou 18 nomes que estarão na casa. Quatro novos candidatos devem ser escolhidos para entrar no público depois da dinâmica do Paiol, o que deve totalizar 22 participantes competindo pelo prêmio milionário.

Participantes de 'A Fazenda 2023' Foto: Montagem/ Instagram/ @afazendarecord / Divulgação

Veja quem são os nomes já confirmados: