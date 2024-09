‘A Fazenda 16′: Flor Fernandez, assistente de Silvio Santos, é confirmada no reality show em 2024

Flor Fernandez é confirmada em A Fazenda 16. Foto: Reprodução/Instagram@FlorFernandez

Flor Fernandez, foi anunciada como uma das participantes de A Fazenda 16 neste domingo, 15. Ela trabalhou durante anos com Silvio Santos. Também foram confirmados Camila Moura, ex de Lucas Buda, e Gilson de Oliveira, apontado como pivô do fim do relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa.

Quem é Flor Fernandes?

PUBLICIDADE A jornalista e apresentadora começou a carreira em 1980 e ganhou cada vez mais destaque no SBT, em programas como Caldeirão da Sorte e Programa do Bozo, e em 1990 entrou para o elenco fixo de jurados do Show de Calouros. Após um tempo afastada da emissora para focar em outros projetos, em 2011 a jornalista voltou para a emissora de Silvio Santos e ficou durante 13 anos como fixa no quadro Jogo dos Pontinhos.

Em 2020, ela também começou a participar dos programas de fofoca da casa, como Fofocalizando e Triturando. Flor já tinha sido convidada anteriormente para participar de A Fazenda.

Quando começa A Fazenda 16?

O programa vai ao ar na Record na próxima segunda-feira, 16, às 22h30.

Qual o prêmio de A Fazenda 16?

O valor do prêmio do reality rural aumentou. Dessa vez, será de R$ 2 milhões.