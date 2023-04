Adaptação de ‘Vermelho, Branco e Sangue Azul’ ganha pôster e data de estreia no Prime Video

A Amazon Prime Video divulgou, nesta quarta-feira, 26, o primeiro pôster e a data de estreia de Vermelho, Branco e Sangue Azul, comédia romântica baseada no livro de mesmo nome de Casey McQuiston.

O longa chega à plataforma de streaming em 11 de agosto. A produção é estrelada por Nicholas Galitizine, mais conhecido por Continência ao Amor, e Taylor Zakhar Perez, que esteve na trilogia A Barraca do Beijo.

Na trama, o filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra se odeiam, mas, após um acidente diplomático, precisam fingir ser amigos. A amizade falsa, no entanto, acaba se tornando um romance real.

O pôster do filme já faz referência à história, mostrando apenas as pernas dos protagonistas Alex e Henry cruzadas e vestindo as meias dos seus respectivos países.

Alex e Henry pediram pra eu deixar um convite que tá 𝙥𝙧𝙤𝙞𝙗𝙞𝙙𝙤 recusar 🥹 dia 11/08 vc tem um encontro marcado comigo pra assistir #VermelhoBrancoESangueAzul 🇬🇧❤️🇺🇸 pic.twitter.com/MXr3AUn7Jh — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) April 26, 2023

“Se com duas meias já emocionaram, imagina em agosto”, brincou o perfil oficial do Prime Video em outra publicação, em que divulgou uma imagem dos atores que estrelam o longa.

SE COM DUAS MEIAS JÁ EMOCIONARAM, IMAGINA EM AGOSTO 🇬🇧❤️🇺🇸 #VermelhoBrancoESangueAzul pic.twitter.com/m7T2nMhODv — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) April 26, 2023

O elenco do filme também conta com Uma Thurman, que viverá Ellen Claremont, mãe de Henry e presidente fictícia dos Estados Unidos, além de nomes como Stephen Fry, Rachel Hilson, Sarah Shahi e Clifton Collins Jr.

A direção fica por conta de Matthew López, que fará sua estreia como diretor e também foi o responsável pela versão final do roteiro. Casey McQuiston integra o time de produtores executivos.





