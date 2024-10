Amaury Lorenzo sobre Chico de ‘Volta Por Cima’: ‘É um homem brasileiro. Simplesmente ama demais’

Volta Por Cima, a nova novela das 7 da TV Globo que estreou nesta segunda-feira, 30, traz, entre seus personagens, o acomodado Chico, interpretado pelo ator Amaury Lorenzo. Morador do subúrbio carioca, Chico é noivo de Madá, personagem da atriz Jéssica Ellen, mas também namora Roxelle, vivida por Isadora Cruz.

Chico (Amaury Lorenzo) é filho de seu Moreira (Tonico Pereira) em 'Volta Por Cima' Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Em entrevista recente ao Estadão, Lorenzo, que faz seu primeiro protagonista em uma novela, falou sobre o personagem criado pela autora Claudia Souto. "Chico não é malandrão, lamento. É um cara completamente apaixonado. É noivo da Madá, com quem namora desde a adolescência. Mas, aparece o furacão Roxelle. Sei que é um assunto complicado. Como ele pode ser gente boa se é noivo e trai? Ele simplesmente ama demais", justifica o ator. "Chico é um homem brasileiro. Pode escrever isso aí", completa.

Lorenzo disse também que, para entender Chico, foi buscar o coração do personagem, assim como fez com o capataz Ramiro, que interpretou em Terra e Paixão, novela que lhe proporcionou ser conhecido na TV depois de quase 30 anos de atuação no teatro.

“Eu aguentei 27 anos de dificuldades no teatro para, agora, poder pagar meu aluguel e um plano de saúde para os pais com tranquilidade. Colho as consequências. Chico irá colher as dele”, disse o ator.

Além de Lorenzo, completam o elenco da novela nomes como Fabricio Boliveira, MV Bill, Tereza Seiblitz, Drica Moraes, Betty Faria, Tonico Pereira, Rodrigo Fagundes, Milhem Cortaz, Juliano Cazarré e Fábio Lago.