‘Volta por Cima’: Quem são os personagens da nova novela das 7 da Globo

Madalena, ou Madá, é uma jovem que teve que adiar seus sonhos e planos para ajudar no sustento da família. Ela mora com os pais, Lindomar (MV Bill) e Doralice (Tereza Seiblitz), a irmã adolescente Tati (Bia Santana), e o tio, o “malandro” Osmar (Milhem Cortaz), em um subúrbio carioca.

Logo no início, a família sofre um baque com a morte de Lindomar, que, no último dia de trabalho, prestes a se aposentar, sofre um ataque cardíaco. A família enfrentará desafios para conquistar um futuro mais próspero.