BBB 23: Mexicana Dania Mendez deixa a casa e emociona brothers

No início da tarde desta sexta-feira, 17, a mexicana Dania Mendez deixou a casa do Big Brother Brasil 23, após passar apenas dois dias no reality brasileiro.

Ela veio de intercâmbio do programa La Casa De Los Famosos, no México, e teve a curta passagem pelo BBB marcada por ter sofrido assédio de Antônio Cara de Sapato e MC Guimê, que foram expulsos nesta quinta-feira, 16.

Mais cedo, a produção já havia pedido para que a modelo deixasse as malas prontas. Ela ganhou de presente um roupão de líder, se emocionou, e disse: “Melhor experiência da minha vida”.

Dania Mendez recebe aviso para fazer as malas e ganha presente do #BBB23. 🎁🤩 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/NoboQmQT4N — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

A sister se arrumou e ficou pronta para sua saída. Ela se despediu dos brothers e agradeceu a todos pelo tempo que passou na casa. “Que bom que desfrutei com pessoas tão lindas como vocês”, disse.

A saída aconteceu pela porta que fica na sala de estar, e não no jardim. Confira o momento:

Dânia, você é incrível. Em alguns dias você marcou essa edição vai fazer falta sua musa!!!!🥹 pic.twitter.com/c0Np2fkIU0 — mateus.🇲🇽 (@mateustuitta) March 17, 2023

O fim da participação de Dania no programa aconteceu antes do previsto. Na última terça-feira, 14, Tadeu Schmidt havia anunciada que ela teria uma função especial durante a formação do Paredão no domingo, 19.

Ricardo arrematou o Poder Curinga da semana e poderá ter direito a um voto duplo ou ter o voto anulado. Dania seria a responsável por decidir os rumos da dinâmica. Ainda não está claro se ela continuará com a função remotamente.





O que Guimê e Sapato fizeram?

Antônio Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do BBB 23 na noite da última quinta-feira, 16, após acusações de assédio a Dania. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Na edição ao vivo, o programa exibiu a cena em que MC Guimê passa a mão nas costas e no bumbum da mexicana, que repele o gesto. Depois, as imagens mostram o lutador Cara de Sapato beijando a participante, que não retribui e dá leves tapas nas costelas dele.

Dania Mendez disse à produção que não se sentiu incomodada pela situação. “Eu não esperava, foi muito rápido... Foi normal”, afirmou ela sobre o beijo.

Apesar disso, Tadeu Schmidt afirmou que Guimê e Sapato “passaram do ponto” e contrariaram as regras do programa e por isso estavam eliminados. Saiba mais aqui.