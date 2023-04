BBB 23: Quanto é o prêmio do programa em edições de outros países?

Na noite desta terça-feira, 25, Amanda se tornou a grande campeã do Big Brother Brasil 23, com 68,9% dos votos. Com isso, ela recebeu o prêmio de R$ 2,88 milhões, enquanto Aline Wirley e Bruna Griphao receberam R$ 150 mil e R$ 50 mil, somados aos outros prêmios também conquistados no transcorrer do reality, respectivamente.

O valor do prêmio é o maior da história do programa, mas é bem diferente da quantia recebida pelos vencedores das edições internacionais do reality show. Afinal, você sabe quanto ganha o campeão do Big Brother em outros países?

Confira quanto vale o prêmio do Big Brother nas edições internacionais:

Holanda + Bélgica

Muitos podem não saber, mas o formato do Big Brother surgiu na Holanda. Ele foi criado pelo holandês John de Mol em 1999, inspirado pelo livro 1984, clássico de George Orwell.

O programa fez tanto sucesso que foi exportado para diversos países, incluindo o Brasil, que estreou sua primeira edição em 2002.

Atualmente, o Big Brother holandês é dividido com a Bélgica. A edição de 2023 teve 16 participantes e premiou o vencedor em 73,3 mil euros, cerca de R$ 407 mil na cotação atual.

México

O La Casa de Los Famosos, versão mexicana do Big Brother somente com celebridades, chegou ao fim na noite desta segunda-feira, 24.

A edição teve um intercâmbio com o Brasil. A jogadora de vôlei Key Alves passou alguns dias no programa, enquanto Dania Mendez veio para a casa do BBB - a passagem dela foi marcada pela importunação sexual sofrida de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato.

A vencedora da edição foi Madison Anderson, miss Porto-Rico 2019, que levou 200 mil dólares para casa, pouco mais de R$ 1 milhão.





Estados Unidos

O Big Brother USA, que passa nos Estados Unidos, existe desde 2000 e já teve 24 temporadas. Em 2022, o campeão do programa recebeu 750 mil dólares, o equivalente a quase R$ 3,8 milhões.





Argentina

O Gran Hermano Argentina, como foi batizada a versão argentina do BBB, foi ao ar entre 2001 e 2012, retornou entre 2015 e 2016, e, mais recentemente, teve um revival em 2022 e 2023.

A último edição do programa chegou ao fim em março e premiou o vencedor em 15 milhões de pesos argentinos, pouco mais de R$ 343,6 mil.

Portugal

Em Portugal, o Big Brother é divido em duas edições: a versão “regular”, com pessoas anônimas, e a versão “famosos”, com celebridades.

Em 2022, a influenciadora brasileira Bruna Gomes foi a campeã do Big Brother - Desafio Final, uma segunda versão do reality, levando 10 mil euros para casa, cerca de R$ 55,4 mil.





África do Sul

O Big Brother Mzansi, que passa na África do Sul, já teve oito temporada, além de uma versão apenas com famosos.

A edição mais recente foi encerrada no início de abril e premiou a campeã com 2 milhões de rands (moeda sul-africana), o equivalente a R$ 550 mil.





Itália

Assim como em Portugal, o Big Brother Itália possui uma edição com anônimos e uma com celebridades, o Grande Fratello e o Grande Fratello VIP.

A última edição do programa durou mais de seis meses e teve como prêmio a quantia de 100 mil euros, cerca de R$ 554,9 mil.





Austrália

O Big Brother Austrália está no ar desde 2001, com alguns intervalos de tempo, e também já teve uma versão somente com celebridades. Na última edição do programa, que foi ao ar entre meio e julho de 2022, o prêmio foi de 250 mil dólares australianos, pouco mais de R$ 838 mil.





Canadá

O Big Brother Canadá já teve 11 temporadas e incluiu intercâmbios com as versões da Austrália e do Reino Unido. Na edição de 2023, que ainda está no ar, o prêmio do programa será de 100 mil dólares canadenses, o equivalente a R$ 371 mil.





Reino Unido

O Big Brother UK, do Reino Unido, fez tanto sucesso que já rendeu quatro spin-offs: Teen Big Brother, Big Brother Panto, Big Brother: Celebrity Hijack, e Ultimate Big Brother.

Após um período fora do ar, a versão original do programa voltará a ser exibida em 2023. O último ganhador recebeu a quantia de 100 mil libras esterlinas, cerca de R$ 627 mil.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais