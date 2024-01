Quem são os participantes do BBB 24? Veja lista

O Big Brother Brasil 24 finalmente anunciou a lista dos primeiros nomes que farão parte do programa. Nesta sexta-feira, 5, ocorreu o Big Day, data em que a programação da TV Globo se dedica à apresentação dos participantes ao longo do dia. Abaixo, estão todos os nomes divulgados.

Neste ano, o anúncio ocorre de maneira inédita: 18 nomes foram revelados nesta sexta. Todos fazem parte do grupo Pipoca, de anônimos, e Camarote, de personalidades já conhecidas. No domingo, 7, durante o Fantástico, mais sete homens e sete mulheres serão apresentados.

Veja lista de participantes do BBB 24 Foto: Globo/Manoella Mello

O público, até a hora de estreia do programa na segunda-feira, 8, irá escolher um homem e uma mulher para entrar no jogo. No reality, os participantes irão escolher mais três homens e três mulheres em uma dinâmica ao vivo. Será a primeira vez que os próprios integrantes irão selecionar pessoas para compor o elenco do programa.

Pipoca

Leidy Elin, 26 anos

Leidy Elin foi a primeira revelação do Big Day, que anuncia os participantes do Big Brother Brasil Foto: Divulgação/Rede Globo

De São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Leidy Elin tem 26 anos. Ela perdeu o pai aos oito e, com isso, foi criada sozinha pela mãe. Com dificuldades financeiras, ela começou a trabalhar aos 14 anos como manicure. Ela também aprendeu a fazer cabelos e sobrancelhas.

Atualmente, trabalha como operadora de caixa e trancista para pagar a faculdade de Direito. Quando necessário, vende copos em estádio de futebol. “Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo”, diz.

Leidy também foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde quando descobriu uma traição.

Maycon, 35 anos

Maycon é o novo Pipoca anunciado no BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

O segundo Pipoca anunciado no Big Day é Maycon, de 35 anos, de Tijucas, em Santa Catarina. Cozinheiro escolar em Balneário Camboriú, ele saiu de casa aos 16 anos para estudar em um colégio interno da cidade onde vive.

Depois de se casar aos 20 anos, Maycon começou a cursar a faculdade de Jornalismo até perceber que queria seguir outro rumo na carreira. Ele também fez História e foi voluntário em um colégio onde ensinou crianças a ler e a escrever. Lá, conheceu e se encantou pela cozinha.

“Sou alguém que faz comida, que traz carinho e afeto através das panelas”, declara Maycon, que se considera uma pessoa agregadora. De alto-astral, gosta de festas e seu hobby é participar de bailes de rodeio. Com seu jeito acelerado, diz incomodar-se com quem é mais devagar.

Lucas Pizane, 22 anos

Lucas Pizane foi o terceiro Pipoca confirmado no BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Nascido em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia, Lucas Pizane tem 22 anos e se mudou para Salvador ainda na infância. Como a mãe era educadora, ele conseguiu bolsa de estudos em boas escolas. Atualmente, ele é cantor e estudante de Produção Cultural.

“Minha mãe sempre foi meu alicerce. A educação a salvou e ela lutou para que eu trilhasse a mesma carreira acadêmica”, contou.

Lucas, que participou duas bandas regionais, disse ter o desejo de fazer com que sua arte alcance mais pessoas. Agora, ele faz shows solos em Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

O estudante já contou que tem problemas para se posicionar. “Sou um cara muito boa-praça e isso, às vezes, acaba sendo um problema para mim quando preciso me posicionar”, comentou.

Deniziane, 29 anos

Deniziane é a quarta Pipoca do BBB 24. Foto: Rede Globo/Divulgação

Nascida em Esmeraldas, em Minas Gerais, Deniziane tem 29 anos e é fisioterapeuta. Com poucos recursos, teve uma infância divertida subindo em árvores e jogando bola com suas irmãs. Além disso, ela é gêmea.

Deniziane também atuou como atleta de vôlei, conseguindo patrocínio e bolsa de estudos em colégio particular. Aos 18, a fisioterapeuta saiu de casa e, atualmente, divide um apartamento em Belo Horizonte com o filho de dois anos e uma amiga.

A profissional da saúde não gosta do seu nome e prefere ser chamada de Anny, seu apelido. Competitiva e agitada, gosta de ser o centro das atenções e faz um alerta. “Quem não se posiciona é posicionado”, disse.

Marcus Vinicius, 30 anos

Marcus Vinicius foi o quinto anunciado do grupo Pipoca do BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Comissário de bordo, Marcus Vinicius tem 30 anos e é de Belém, no Pará. Antes disso, fez uma parte do curso de Terapia Ocupacional, mas desistiu após um intercâmbio para os Estados Unidos. Vive em Guarulhos, em São Paulo, há cinco anos, onde trabalha em uma companhia aérea. Para completar, ele é formado em marketing e estuda atuação e canto.

Criado pela mãe e avó, precisou trabalhar para melhorar de vida. Focado, alegre e teimoso, disse estar em busca de realizar seus sonhos. Para isso, afirma que posicionamento e opinião não faltam. “Gosto de lidar com as pessoas e de resolver B.O.”, comentou.

Beatriz, 23 anos

Beatriz é a sexta participante do grupo Pipoca a ser anunciada para o BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Beatriz tem 23 anos e é de Guarulhos, na grande São Paulo. Formada em Teatro, ela não trabalha na área. Atualmente, é divulgadora de lojas na região do Brás, na capital paulista, onde se diz conhecida pela sua forma divertida de anunciar os produtos.

A sister também já atuou como babá e modelo. Ela é a mais nova de cinco irmãos e cresceu ajudando os pais vendendo mercadorias em ruas e feiras como camelô. “Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30...”, brinca.

Matteus, 27 anos

Matteus faz parte do grupo Pipoca do BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Do Rio Grande do Sul, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Criado pela mãe com a ajuda da avó, ele passou boa parte da vida no campo e tem o padrasto como referência paterna. Como mora na zona rural, teve dificuldades de acesso à escola, mas chegou ao curso superior.

Antigo participante de concursos de beleza para perder a timidez, Matteus contou que o trabalho social no Centro de Equoterapia era o que estimulava sua permanência em competições.

Nizam, 32 anos

Nizam é confirmado no grupo Pipoca do BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Filho de pai e mãe libaneses, Nizam tem 32 anos, é executivo de contas internacional e faz faculdade de Gestão Comercial. Ele nasceu na Mooca, em São Paulo.

O pipoca começou o curso de Relações Internacionais e, depois, migrou para Comércio Exterior, mas não se formou. Aos 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais, onde atuou na área de vendas e como gerente da agência de viagens a bordo.

Giovanna, 24 anos

Giovanna está entre os participantes do grupo Pipoca do BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Aoa 24 anos, Giovanna é de Maceió e é assistente social. Ela começou a trabalhar aos 12 anos e, em busca de uma boa situação financeira, já desempenhou diversas funções em shopping, restaurante, supermercado e academia. Casada, está com seu companheiro há dez anos.

Giovanna nasceu em um bairro periférico de sua cidade e vem de uma família predominantemente feminina. No dia a dia, a participante do pipoca assume que é espaçosa e um pouco desatenta. “O BBB é a minha única oportunidade de ter milhões na conta e saber se as pessoas gostam ou não de mim”, brincou.

Alane, 24 anos

Alane Foto: Globo

Bailarina e modelo, Alane tem 24 anos e é natural de Belém, no Pará. Sempre morou com a mãe, a quem tem como melhor amiga e maior incentivadora. Desde a infância, participava de concursos de dança e, aos 18 anos, ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense, o que a tornou conhecida em sua cidade.

No início de 2023, decidiu mudar-se para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz. Alane considera-se uma pessoa empática, extrovertida e livre: “Eu faço o que quiser, fico com quem quiser”, diz ela.

Fernanda, 32 anos

Fernanda Foto: Globo

De Niterói, no Rio de Janeiro, Fernanda tem 32 anos e é confeiteira e modelo. Formada em Moda, conta que também é muito ligada às artes. Está namorando, tem um casal de filhos e revela que precisou se virar para sustentar sua família depois que se separou do ex-marido.

Ela adianta que sua personalidade e segurança podem chamar a atenção em um primeiro momento, mas reforça que não está disposta a abrir mão de ser quem é. “Sou bondosa e sei lidar com as pessoas, mas o meu jeito de falar incomoda. Até me amar, vão me odiar”, afirma.

Lucas Luigi, 28 anos

Lucas Luigi Foto: Divulgação/Rede Globo

“Cria da Baixada Fluminense” é como se intitula o carioca Lucas Luigi de 28 anos. O Brother que é casado e pai de um menino de três anos, trabalha na empresa de instalação de pisos do pai durante o dia e a noite vendendo roupas. Mas, segundo ele, o grande amor está na dança. Frequentador do Baile Charme de Madureira, no Rio de Janeiro, aprendeu a dançar com o avô e tem como grande ídolo o Rei do Pop, Michael Jackson.

Lucas diz ser extrovertido, muito comunicativo, e destaca ter facilidade para conviver com todo o tipo de pessoa., mas também adianta que se tratando de situações de preconceito, não vai deixar passar batido: “Vou bater de frente firme. Uma coisa que aprendi foi a usar as palavras”, diz ele.

Camarote

MC Bin Laden, 30 anos

MC Bin Laden é o primeiro camarote anunciado no BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

MC Bin Laden nasceu em São Paulo, capital, e tem 30 anos. Cantor e compositor, ele é conhecido por hits como Tá Tranquilo, tá favorável, de 2015, quando viralizou na internet. A música Bin Laden Não Morreu, inclusive, inspirou seu nome artístico. Quando ele tinha 18, estourou com a faixa Bololo haha, que levou sua carreira a outro patamar.

Antes da fama, passou por muitas dificuldades financeiras, trabalhando como vendedor na Rua 25 de Março e ofertando produtor de porta em porta.

“Prefiro curtir e tirar onda a ficar reclamando. Passei dificuldades, mas sempre soube que as coisas iam mudar e dar certo”, afirma. Ele ainda diz ser “muito sincero” e não gostar de fofoca e falsidade.

Yasmin Brunet, 35 anos

Yasmin Brunet é a segunda Camarote confirmada no BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

A segunda integrante do Camarote do BBB 24 é Yasmin Brunet. A modelo de 35 anos é natural do Rio de Janeiro e filha de Luiza Brunet. Ela começou a carreira aos 13 anos, sendo seu primeiro desfile para a São Paulo Fashion Week.

Morou em Nova York, nos Estados Unidos, quando tinha 17 anos para focar na carreira de modelo de passarela. Além disso, já foi garota-propaganda de diversas marcas internacionais e estampou capas de revistas.

Yasmin também trabalhou como atriz na novela Verdades Secretas, em 2015. Atualmente, ela também é empresária de uma marca de produtos cruelty-free (quando os testes não são feitos em animais) e adota um estilo de vida vegano.

“Sou completamente maluca, mas uma maluca do bem. Não tenho medo de ser quem sou. Sou uma pessoa muito verdadeira, autêntica e excêntrica”, diz.

Vanessa Lopes, 22 anos

Vanessa Lopes está no camarote do BBB 24 Foto: Rede Globo/Divulgação

De Brasília, Vanessa Lopes mora em São Paulo e tem 22 anos, mas foi criada em Recife, no Pernambuco. Ela é dançarina, criadora de conteúdo e tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais — no TikTok, principalmente, ela é um fenômeno.

Começou a gravar vídeos dançando aos 13 anos e viralizou na internet. Além das coreografias que publica nas redes, ela também se destaca pela maquiagem, vida fitness e rotina. A influencer já até foi premiada. “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata”, disse Vanessa, que bateu recorde de engajamento em seus perfis.

Vinicius Rodrigues, 29 anos

Vinicius Rodrigues Foto: Globo

Vinicius Rodrigues tem 29 anos e é atleta paralímpico. Natural de Primavera, distrito de Rosana, em São Paulo, o velocista participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020), tendo conquistado medalha de prata para o Brasil na última competição.

Vinicius diz que, na infância, era arteiro e que sempre canalizou a energia no esporte – nessa época fazia judô e não saía de cima da bicicleta. Hoje, quando não está treinando, foca a energia na dança, o que diz ser seu segundo talento. “Sou resenha demais. Festa é a melhor parte, gosto de comemorar”, explica.

Rodriguinho, 45 anos

Rodriguinho Foto: Globo

O cantor, compositor e produtor Rodriguinho nasceu em Bauru, em São Paulo, e tem 45 anos. Começou na música aos 10 anos, no grupo infantil Toca do Coelho. Mais tarde, entrou para Os Travessos e ficou nacionalmente conhecido pelos sucessos da banda nos anos 1990.

Em 2004, deixou o grupo para seguir carreira solo. A partir de então, lançou diversos álbuns e gravou DVDs. Graças à carreira, também teve a oportunidade de viver experiências em outras áreas, incluindo a participação em um dos filmes da Xuxa e na novela ‘O Clone’. “A única coisa que faltava na minha vida era um reality show”, destaca.

Wanessa Camargo, 41 anos

Wanessa Camargo Foto: Divulgação/Rede Globo

A cantora Wanessa Camargo tem 41 anos e é natural de Goiânia, Goiás, onde passou a infância com a família. Dentre eles, o pai, o músico Zezé de Camargo, o qual seguiu os caminhos se lançando como cantora ainda aos 17 anos. Dona de sucessos como “Amor, amor”, “O amor não deixa” e “Eu quero ser o seu amor”, Wanessa também fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante sua trajetória artística.

Devido a profissão, a artista revela que aprendeu cedo a lidar com as críticas: “Na vivência fui me preparando e criando casca”. E revela que é fã de desafios e novas empreitadas, como competições. Nas tarefas de casa, habilidades importantes no jogo, Wanessa conta que sabe lavar uma louça como ninguém e que organização é seu forte, mas adianta que não domina habilidades na cozinha.