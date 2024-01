BBB 24: Eliminação será decidida em esquema inédito de Voto da Torcida e Voto Único; veja como votar

O público está prestes a conhecer o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24. Nesta quinta-feira, 11, Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet enfrentam a primeira berlinda do programa e podem deixar a casa. O cozinheiro foi indicado ao paredão pela líder Deniziane, enquanto as sisters foram as mais votadas pelos participantes.

Nesta edição, o voto para eliminar um participante ocorre de maneira inédita e pode ser motivo de confusão para os telespectadores. Na fase atual do reality, o público deve votar em quem deseja que fique no programa. O menos votado será o escolhido para deixar a casa.

Primeira eliminação do 'BBB 24' será decidida em esquema inédito de votação. Foto: Reprodução/Instagram/@bbb

Haverá uma fase em que o voto será para quem deve sair do programa, mas o BBB ainda não divulgou o critério e nem a data da mudança. Outro recurso inédito é o sistema misto de votação, dividido entre Voto da Torcida e Voto Único. Veja a diferença de cada um abaixo.

Voto da Torcida X Voto Único

Neste ano, uma das novidades mais aguardadas é o famoso “voto por CPF”, que pode suavizar as decisões motivadas por mutirões na internet. O reality, porém, não abriu mão do sistema antigo de votação e optou pelo “voto misto”.

Ao escolher o participante que deseja que fique no programa, o público poderá escolher optar pelo Voto da Torcida ou o Voto Único. O Voto da Torcida é semelhante ao disponibilizado nas últimas edições e permite que o usuário vote quantas vezes achar necessário.

O Voto Único é a grande novidade: com ele, os telespectadores se cadastram com o CPF no site e votam apenas uma vez por paredão.

O resultado será a média de cada categoria. Para votar, basta acessar o portal do Gshow e decidir pelo modelo de votação de preferência.