BBB 24: Entenda como será a ‘trolagem’ com Poder Falso anunciada por Boninho

Boninho explica que os dois deixarão uma mala com um cadeado dentro do reality. Quem abrir a mala obterá o Poder do Falso. “O que quer dizer esse “Poder do Falso”? Nada! É falso”, comenta Boninho.

Não é a primeira vez que o diretor do programa “brinca” com os participantes: as últimas chamadas do Big Fone levaram Davi para o paredão.