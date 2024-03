BBB 24: Davi atende Big Fone de hoje e está no paredão; veja vídeo

O Big Fone tocou hoje do BBB 24, por volta das 17h20. O momento foi ao ar pelo Globoplay, pay-per-view e na programação da própria TV Globo. Davi atendeu, pela 5.ª vez nesta semana, e está no paredão.

"Tô no paredão", anunciou o participante, imediatamente. "Sério?", questionaram colegas que estavam à sua volta. Na sequência, ele confirmou o fato e, pensativo, foi à cozinha tomar água. Conforme já havia sido anunciado pelo programa, quem atendeu ao Big Fone está no paredão, mas realizará um contragolpe - durante o programa ao vivo, o emparedado terá direito a um contragolpe, indicando mais alguém ao paredão.

Vale lembrar que Pitel venceu a Prova do Anjo do último sábado, 2. Ela ganhou a imunidade e terá o direito de imunizar alguém na formação do paredão.

Davi foi quem atendeu ao Big Fone de hoje no BBB 24 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

Big Fone desta semana no BBB 24

Na quinta, 29, Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone tocaria seis vezes durante esta semana. A dinâmica promete emparedar quem atender à última ligação feita no domingo, 3 - mas o participante também realizará um contragolpe. Caso quem atenda seja o Líder ou o Anjo, deverá colocar outro brother em seu lugar.

Das cinco ligações anteriores até então, Davi havia atendido quatro, inclusive uma neste domingo de manhã. Alane foi a outra participante a atender o Big Fone.

Sexta, 1º, às 10h (Davi)

Sexta, 1º, às 16h (Davi)

Sábado, 2, às 19h (Alane)

Sábado, 2, às 23h30 (Davi)

Domingo, 3, às 6h (Davi)

Domingo, 3, às 17h20 (Davi)

Tadeu Schmidt na casa BBB 24 Foto: Globo/Manoella Mello/Divulgação

Davi, que atendeu a maioria das ligações, foi protagonista do momento que culminou na expulsão de Wanessa Camargo após acusação de agredi-lo. O BBB 24 de ontem exibiu a reação da cantora ao receber a notícia dentro do confessionário (clique aqui para ler um resumo).