BBB 24: Leidy Elin adota novo visual para enfrentar seu 1º paredão; veja vídeo

Leidy Elin resolveu adotar um novo visual para enfrentar seu primeiro paredão no Big Brother Brasil 24. Na tarde desta terça-feira, 26, a sister tirou suas tranças e contou com a ajuda de outros brothers. Ela, que é trancista, as usava desde o início do programa.

Leidy Elin enfrenta seu primeiro paredão no 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Enquanto Pitel a auxiliava, Leidy brincou com a produção, pedindo um difusor para usar no cabelo. “Ai, Brasil, estou vendo meu cabelo”, disse. Depois da mudança de visual, a sister cantou Olhos Coloridos, música interpretada por Sandra de Sá e composta por Macau. Assista ao vídeo abaixo.

A trancista faz sua estreia na berlinda nesta terça. Ela disputa a permanência na casa com Davi, MC Bin Laden e Matteus. Alane também chegou a ser indicada, mas venceu a Prova Bate e Volta.

Como foi a formação do paredão no BBB 24