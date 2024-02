BBB 24: Prova do líder gera memes e rende comparações com programas do SBT; veja

Na prova, realizada inicialmente em duplas, cada equipe tinha que descer num trenzinho com copos cheios em uma bandeja e equilibrá-los na descida. No X (antigo Twitter), muitos usuários compararam a dinâmica com algumas atrações emblemáticas do SBT dos anos 1990, como os programas Passa ou Repassa e Topa Tudo Por Dinheiro.

“Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto assistindo a uma prova do líder”, disse um usuário. “A prova do líder é aquela clássica prova do Programa do Ratinho. Boninho sempre tentando copiar o SBT”, brincou outro. Confira: