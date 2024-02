Após a saída de Juninho, o prêmio do Big Brother Brasil 24 aumentou mais uma vez. O brother enfrentou um paredão contra Alane, Beatriz e Isabelle, mas acabou eliminado com 60,35% dos votos nesta terça-feira, 6. Foi a primeira vez na edição que o público votou em quem gostaria que deixasse o programa.

Quanto está o prêmio do 'BBB 24' após a saída de Juninho? Foto: TV Globo/Divulgação

Ao se encontrar com Tadeu Schmidt, o eliminado girou a roleta que define o novo valor do grande prêmio do reality. Juninho acrescentou R$ 200 mil ao que já havia sido acumulado por outros brothers que saíram do programa. Agora, o prêmio soma R$ 750 mil e se aproxima cada vez mais de R$ 1 milhão.

Como o prêmio do BBB 24 aumenta?

PUBLICIDADE O valor final do prêmio do Big Brother Brasil 24 contou com uma dinâmica diferente na nova edição. Agora, os próprios eliminados definem o quanto o valor irá aumentar, ou não. Após o anúncio da votação de quem sairá da casa às terças-feiras, os brothers escolhidos precisam girar uma roleta com valores que variam entre zero e 350 mil reais. A quantia sorteada, então, é acrescentada ao que já havia sido acumulado nas outras semanas.

O valor inicial começou em zero reais, mas o reality show anunciou que ele pode chegar a R$ 3 milhões. Caso isso ocorra, será o maior prêmio da história do programa.