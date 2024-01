BBB 24: Vinicius diz que não imaginava estar sendo criticado por debochar da Xepa

Nesta quarta-feira, 24, o atleta Vinicius Rodrigues, quinto eliminado do Big Brother Brasil, foi ao Mais Você tomar café da manhã com Ana Maria Braga. Ele respondeu questões sobre falas polêmicas da Xepa, flertes com Isabelle, e finalizou falando de seus planos para retornar aos Jogos Paralímpicos de Paris, que acontecem este ano.

Vinicius comenta sobre sua participação no reality show Big Brother Brasil Foto: Reprodução/ Rede Globo

PUBLICIDADE Durante o bate-papo, a apresentadora leu comentários negativos de internautas sobre seu posicionamento no jogo. “Acho que o pessoal acabou incomodado. Eles acharam que era um tipo de deboche. Quando o povo pegasse a liderança eu sabia que ia para a Xepa, estava aproveitando a parte boa”, disse sobre estar no Vip e esnobar a turma da Xepa. Ana Maria questionou se o brother estava de olho no jogo de Isabelle. “Pude conhecer a real beleza da Isa”, respondeu Vinicius, que também falou sobre as cantadas e flertes com a sister: “Estou na friendzone”.

O atleta falou também sobre a discussão que teve com Davi após o Sincerão, quando Davi disse que preferiria que o ganhador do programa fosse alguém que “realmente precisasse”. Vinicius completou que “todo mundo merece [ganhar o prêmio]” e se autointitulou “Pipoca Gourmet”.

“Entendo que posso ter tido um equívoco”, admitiu o atleta quando questionado sobre a conversa do quarto do Líder Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin Brunet e outras participantes do reality. “Depois do meu acidente, aprendi sobre autoestima”, explica o brother, que diz ter se referido à afinidade com as participantes durante a conversa polêmica.

O atleta finalizou a presença no Mais Você falando da decisão de parar seu treino por três meses para poder entrar no programa e mencionou sua carreira fora das telas dizendo que começaria a treinar para os Jogos Paralímpicos de Paris - que ocorrerão no dia 28 de agosto deste ano - assim que possível. Vinicius ficou com prata nos jogos de Tóquio em 2020 por um milésimo de segundo, e disse sobre as Paralimpíadas deste ano: “Quero muito esse ouro”.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.