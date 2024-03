Big Fone vai tocar seis vezes nesta semana; confira dias e horários

Dinâmica do Big Fone promete emparedar quem atender no domingo, em ligação que será mostrada ao vivo durante a programação da Globo Foto: Manoella Mello/ Globo

Na última quinta-feira, 29, o apresentador do Big Brother Brasil 24, Tadeu Schmidt, revelou que o Big Fone tocará seis vezes durante esta semana. Além disso, a dinâmica promete emparedar quem atender à última ligação de domingo, mas o participante também realizará um contragolpe. Caso ele seja o Líder ou o Anjo, deverá colocar outro brother em seu lugar. Essa ligação poderá ser assistida durante a programação da Globo, ao vivo.

Confira os horários e dias em que o Big Fone tocará:

Big Fone

Sexta, 1º, às 10h Sexta, 1º, às 16h Sábado, 2, às 19h Sábado, 2, às 23h30 Domingo, 3, às 6h Domingo, 3, às 17h20: A ligação será mostrada ao vivo e durante a programação da Globo, emparedando quem atender. Caso a pessoa seja o Líder ou o Anjo (que será autoimune), ela deverá colocar alguém em seu lugar.

A casa sofrerá paredão triplo, com um emparedado pelo Big Fone, que indicará mais um por contragolpe, um por escolha do Líder e o último, que entra por ser o mais votado pela casa. Com a prova Bate e Volta, sobrarão três participantes para formar o paredão da semana.