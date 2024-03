BBB 24: Entenda a punição de Yasmin e Alane e o ‘cartão vermelho’ de Boninho

Na última quarta-feira, 28, as punições tomaram conta da casa no Big Brother Brasil 24. Yasmin Brunet perdeu 500 estalecas, em punição considerada gravíssima dentro do programa. Em seguida, desafiou a produção ao permanecer na cozinha, mesmo após aviso de manutenção interna. Alane também tomou punição, iniciando discussão dentro da casa. Boninho comentou sobre a penalidade em suas redes: “Provocou a regra, cartão vermelho”.

Alane e Yasmin perderam estalecas em punição na última quarta-feira, 28 Foto: Reprodução de Vídeo / Rede Globo

Yasmin Brunet tomou a primeira punição no começo do dia. A sister perdeu 500 estalecas, pois foi ao confessionário depois do tempo zerar. “Obrigada gente, obrigada quem ficou enrolando”, disse, na cozinha. Ela avisa que vai “tomar estaleca”, quando o aviso de manutenção interna aparece, e continua comendo um sanduíche. Ao receber a punição, Yasmin comemora, “eba”.

PUBLICIDADE A modelo foi chamada ao confessionário, e voltou para a área externa com Pitel e Leidy Elin. Ela, que planejava perder estalecas “de propósito”, acabou desistindo, “Esquece tudo. Plano cancelado”, disse. O assunto se encerrou depois de bronca vinda da direção: “Infringir qualquer regra do programa das quais vocês conhecem muito bem, deliberadamente de propósito, é passível de eliminação. Fim do assunto”.

Beatriz também foi advertida no confessionário por ter ficado “muito perto do palco” durante a festa, que contou com show de Xande de Pilares e Joelma. A regra do programa estipula que os participantes não devem interagir com os cantores.

Alane também perdeu estalecas ao recebeu punição por causa do microfone. Ela se incomodou com a reação dos outros participantes, e alfinetou Yasmin: “Ela fez de propósito, eu não. Não faz sentido vocês rirem porque eu tomei punição. É incoerente”. As duas discutiram.

Em resposta às recentes punições, Boninho postou um vídeo em suas redes sociais sobre o assunto. “Quer brincar com a produção? Não pode”, falou. Na legenda, escreveu sobre o tal do “cartão vermelho”: “provocar as regras do programa pode levar o participante à eliminação”. Assista:

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.