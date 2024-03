BBB 24: Lucas Henrique vence a décima primeira prova do líder; veja quem foi escolhido para o VIP

Com um escorregador gigante e um pote de margarina no fim da descida, os brothers tiveram de descer escorregando e acertar divisórias dentro do pote com determinadas pontuações, as três melhores pontuações partiriam para a segunda fase. O primeiro pódio levou quatro integrantes para a segunda fase: Lucas com 95 pontos, Matteus com 60 pontos, Michel e Yasmin com 40 pontos.

A segunda etapa, que zerou as pontuações iniciais, tiveram Yasmin em 4º lugar com 0 pontos, Michel em 3º lugar com 25 pontos, Matteus em 2º com 30 pontos e Lucas em 1º Lucas com 60 pontos.