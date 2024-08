Cesar Filho projeta o futuro do SBT sob gestão das filhas de Silvio Santos: ‘Tudo foi preparado’

Cesar filho, âncora do SBT, esteve presente no lançamento do novo livro de Boni, ex-diretor da Globo, em São Paulo, e falou com exclusividade ao Estadão sobre a sensação de entrar no ar logo após o anúncio da morte de Silvio Santos no último sábado, 17.

“Foi muito difícil, porque eu tenho uma aliança de gratidão com o Silvio. Cresci vendo o Silvio Santos, o maior comunicador da história da TV brasileira e mundial. E, além de tudo, um patrão que nunca vai existir outro igual. Então, assim, só quem conviveu, só quem teve a felicidade e o privilégio de estar junto com o Silvio nessa caminhada pode talvez tentar traduzir tudo o que ele significou, não só pra família dele, mas pra todos os brasileiros”, disse o jornalista de 63 anos.

O jornalista Cesar Filho, no Palácio do Planalto, em Brasília Foto: Ricardo Stuckert / PR