A equipe da cantora Wanessa Camargo lamentou a desclassificação da cantora do BBB 24 neste sábado, 2. Ela havia sido acusada de agressão por Davi. Anteriormente, a assessoria da artista havia negado que Wanessa tivesse ameaçado a integridade física do participante em nota ao Estadão.

“Infelizmente o jogo acabou hoje para a Wanessa, por circunstâncias que ninguém esperava que fossem possíveis de acontecer”, iniciou uma nota publicada nas redes sociais. A equipe escreveu que a cantora foi “desafiada a lidar com seus medos, suas inseguranças, suas vulnerabilidades, seus erros e acertos” no programa.

PUBLICIDADE “[Ela] viveu cada minuto e se mostrou uma pessoa amorosa, acolhedora, divertida, entregue e amiga fiel, conquistando muitos com suas demonstrações de afeto, independente de aliados”, continuou. O comunicado agradeceu à torcida de Wanessa. “E é com tudo isso, e cercada de amor da família, dos amigos e de vocês, que a vida aqui fora continua”, disse. “Agora é momento de cuidar da Wan, que, no tempo certo, vai poder falar por ela mesma sobre essa experiência.”

Em nota enviada anteriormente ao Estadão, a assessoria da artista negou que Wanessa tenha ameaçado a integridade física do participante. O caso tomou ampla repercussão. A cantora acordou o motorista de aplicativo depois de uma festa no programa.

Wanessa começou a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acertou a perna de Davi. Mais tarde, ele disse que a artista teria dado um tapa em sua perna. Leia mais abaixo.

Davi acusa Wanessa Camargo de agressão no 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

No comunicado, a equipe de Wanessa disse que a cantora estava em “momento descontraído”. “Estamos acompanhando os acontecimentos das últimas horas, conscientes de que a Wanessa estava em um momento descontraído, final de festa, sequer sabia quem estava deitado na cama e não fez nada que ameaçasse a integridade física de ninguém”, disse.

A nota ainda afirma que Davi de também teria acordado a artista “no susto” no mesmo dia. “Estamos aguardando os desdobramentos dessa situação”, completou.

Entenda o caso

Davi acusou Wanessa Camargo de agressão neste sábado. O caso ocorreu após o motorista de aplicativo ter sido acordado pela artista após a festa da noite desta sexta-feira, 1º. O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

Na ocasião, a cantora havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do rapaz, quando supostamente acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: “Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara”. Assista ao vídeo acima.

Logo em seguida, o participante do reality show pediu para ir ao confessionário falar sobre o ocorrido. Em conversa com outros participantes do programa, Davi afirmou ter pedido para que a produção tome atitude e acusou a cantora de tê-lo agredido com um tapa na perna.

“Se fosse eu, eu queria só ver. Se eu entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, aí eu queria ver como iria estar isso aí”, desabafou ele. “Estou cheio de ódio aqui, isso não se faz não, parceiro. [...] Tenho certeza que eles [a produção] vão tomar uma atitude.”

O Estadão entrou em contato com a Rede Globo para um pronunciamento sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.