‘Era sufocante para mim’, diz Diogo Almeida sobre fantasia de Cuco no ‘The Masked Singer’; assista

Após ter sido revelado como o Cuco no The Masked Singer Brasil, o ator Diogo Almeida participou do Mais Você para compartilhar suas impressões da participação no reality. Nesta segunda, 19, o programa matinal foi apresentado por Talitha Morete e Fabricio Battaglini, já que Ana Maria Braga e Louro Mané estão de férias.

PUBLICIDADE O ator comentou sobre a “entrada de ar” na fantasia, o que considerou ser o maior desafio e o impediu de animar mais a plateia. “Essa limitação do ar me impossibilitava de poder explorar mais. Mas eu dei o melhor que eu podia dentro das circunstâncias”, pontuou. Ele contou que, durante o processo de teste, foram colocadas mais saídas de ar na fantasia. “Mas o ar, às vezes, me faltava. Me faltava um ar fresco. Isso realmente era sufocante para mim”, disse.

Diogo Almeida participa do 'Mais Você' após eliminação do 'The Masked Singer Brasil'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Para enganar os jurados, ele e a produção do programa resolveram variar os sotaques que o artista cantava. O ator, porém, decidiu não alterar a sua voz e ficou receoso de que pessoas mais próximas o reconhecessem.

No final de semana anterior a uma das gravações do programa, Diogo havia participado de um evento ao lado de Taís Araújo, em que havia cantado. “Pensei que ela iria matar a charada, mas não matou. Mas, no dia que a convidada era a Preta [Gil], eu tinha certeza de que ela iria acertar”, brincou.

Preta, realmente, foi a única a dar um palpite certeiro na identidade do Cuco. Veja os palpites dos jurados aqui.

Diogo Almeida foi o quinto eliminado do The Masked Singer Brasil

Diogo Almeida é ator e também formado em psicologia. Recentemente, ele teve destaque ao dar vida ao personagem Orlando, na novela das 6 Amor Perfeito, da Globo. Antes, também já passou por produções da Record. No palco, ele comentou sobre a fantasia “sufocante” e destacou a superação no desafio de cantar. A jurada convidada, Preta Gil, acertou seu palpite ao ouvir a voz de Diogo na primeira apresentação.

O 5.º episódio do The Masked Singer Brasil 2024

No início do programa, ficou definido que se apresentariam hoje os participantes Dona Formiga, Sereia Iara, MC Porquinha e Cuco, com músicas na temática de “amor”. Os competidores restantes, Pé de Alface, Preguiça, Mamãe Abacate e o Bode, ficaram no grupo da ‘sofrência’ e se apresentam no próximo domingo, 25.

O Cuco foi o primeiro a cantar, com a música Zona de Perigo (Leo Santana). Dona Formiga cantou Meu Pedaço de Pecado (João Gomes). MC Porquinha escolheu a música I Have Nothing (Whitney Houston). A Serena Iara emendou trechos de duas canções, I Put a Spell On You (Nina Simone) e It’s a Man’s Man’s Man’s World (James Brown).

Os votos da plateia tiveram as seguintes porcentagens: Sereia Iara (52%), MC Porquinha (33%), Cuco (8%) e Dona Formiga (7%). As duas primeiras se classificaram para a próxima fase, enquanto os dois últimos voltaram para se apresentar.

O Cuco voltou ao palco para cantar Várias Queixas (Gilsons). Já Dona Formiga escolheu Todavia Me Alegrarei (Leandro Soares). Paulo Vieira anunciou que a Dona Formiga foi a escolhida para continuar no The Masked Singer Brasil, gerando a eliminação do Cuco, cuja identidade foi revelada como sendo de Diogo Almeida.

Além da apresentação de Ivete Sangalo e reportagem de Kenya Sade, o programa traz como jurados José Loreto, Sabrina Sato, Paulo Vieira e Taís Araújo. No episódio, que trouxe temática de romance, Preta Gil foi a jurada convidada.