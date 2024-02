Karol Conká é eliminada do ‘The Masked Singer Brasil’; assista e veja quem era personagem da cantora

No domingo, Karol apresentou a música Sorte Grande, de Ivete Sangalo, apresentadora do programa. O reality contou com uma edição especial de carnaval com a participação do carnavalesco Milton Cunha.

Não é a primeira vez que a cantora participa de um reality show. Karol também é lembrada pela sua participação no BBB 21. A eliminação da artista contou com o maior índice de rejeição da história do programa.