‘The Masked Singer’: Diogo Almeida é o 5.º eliminado; veja como foi o programa de hoje

O 5.º episódio da 4.ª temporada do The Masked Singer Brasil foi ao ar hoje, domingo, 18, na Globo. A atração trouxe apresentações dos participantes Dona Formiga, Sereia Iara, MC Porquinha e Cuco - este último, o eliminado, tendo sua identidade revelada: Diogo Almeida.

Diogo Almeida é ator e também formado em psicologia. Recentemente, ele teve destaque ao dar vida ao personagem Orlando, na novela das 6 Amor Perfeito, da Globo. Antes, também já passou por produções da Record. No palco, ele comentou sobre a fantasia “sufocante” e destacou a superação no desafio de cantar. A jurada convidada, Preta Gil, acertou seu palpite ao ouvir a voz de Diogo na primeira apresentação.

O 5.º episódio do The Masked Singer Brasil 2024

No início do programa, ficou definido que se apresentariam hoje os participantes Dona Formiga, Sereia Iara, MC Porquinha e Cuco, com músicas na temática de “amor”. Os competidores restantes, Pé de Alface, Preguiça, Mamãe Abacate e o Bode, ficaram no grupo da ‘sofrência’ e se apresentam no próximo domingo, 25.

Diogo Almeida, o 'Cuco' do The Masked Singer Brasil Foto: Reprodução de 'The Masked Singer Brasil' (2024)/TV Globo

O Cuco foi o primeiro a cantar, com a música Zona de Perigo (Leo Santana). Dona Formiga cantou Meu Pedaço de Pecado (João Gomes). MC Porquinha escolheu a música I Have Nothing (Whitney Houston). A Serena Iara emendou trechos de duas canções, I Put a Spell On You (Nina Simone) e It's a Man's Man's Man's World (James Brown). Os votos da plateia tiveram as seguintes porcentagens: Sereia Iara (52%), MC Porquinha (33%), Cuco (8%) e Dona Formiga (7%). As duas primeiras se classificaram para a próxima fase, enquanto os dois últimos voltaram para se apresentar.

The Masked Singer Brasil 2024 estreia em 21 de janeiro Foto: Bob Paulino/ Globo Divulgação

O Cuco voltou ao palco para cantar Várias Queixas (Gilsons). Já Dona Formiga escolheu Todavia Me Alegrarei (Leandro Soares). Paulo Vieira anunciou que a Dona Formiga foi a escolhida para continuar no The Masked Singer Brasil, gerando a eliminação do Cuco, cuja identidade foi revelada como sendo de Diogo Almeida.

Além da apresentação de Ivete Sangalo e reportagem de Kenya Sade, o programa traz como jurados José Loreto, Sabrina Sato, Paulo Vieira e Taís Araújo. No episódio de hoje, que traz temática de romance, Preta Gil foi a jurada convidada.

Confira abaixo os palpites que cada um fez sobre quem são os participantes mascarados e assista a um vídeo das apresentações.

Os participantes do 5.º episódio do Masked Singer e os palpites dos jurados

Cuco

Preta Gil - Diogo Almeida

José Loreto - Rodrigo Hilbert

Taís Araújo - L7nnon

Paulo Vieira - Rafael Infante

Sabrina Sato - João Vicente

Dona Formiga

Preta Gil - Priscila Fantin

José Loreto - Carla Diaz

Taís Araújo - Larissa Manoela

Paulo Vieira - Tati Machado

Sabrina Sato - Tati Machado

MC Porquinha

Preta Gil - Luiza Possi

Taís Araújo - Lellê

Paulo Vieira - Zilu Camargo

Sabrina Sato - Camilly Victoria

Sereia Iara

Preta Gil - Karin Hils

José Loreto - Samantha Schmütz

Taís Araújo - Evelyn Castro

Paulo Vieira - Evelyn Castro

Sabrina Sato - Any Gabrielly

Quem são os participantes já revelados no The Masked Singer Brasil em 2024

1.º eliminado: Louro Mané (ETzinho)

2.º eliminado: Popó (Chimarrão)

3º eliminado: Supla (Livro)

4.º eliminado: Karol Conká (Trevo da Sorte)