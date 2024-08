‘Estrela da Casa’: Lucca perde a imunidade e xixi é o assunto do programa; entenda

Lucca admite ter feito xixi durante a Prova de Resistência Foto: @tvglobo Via X (Twitter)

Lucca foi o último participante a deixar a primeira Prova de Resistência do Estrela da Casa, o que lhe garantiria a imunidade e dinheiro nesta primeira semana de programa. Ele, porém, não levou o prêmio. A prova teve início da noite de terça, 13, e durou 17 horas - até que Rodrigo Garcia deixou cair o cartão que era obrigado a segurar e foi desclassificado. Com isso, Lucca seria o vencedor.

Na noite desta quarta-feira, 14, no entanto, quando a apresentadora do reality show, Ana Clara, falou ao vivo com os participantes, ela disse: “Na prova de resistência, temos que resistir. A gente acompanhou você, Lucca, contando pro pessoal que você fez xixi na prova. Na prova de resistência, a gente precisa resistir ao sono, ao xixi, à fome. E tem que respeitar as regras: ficar em pé, no caso da prova de vocês, com o braço esticado. Por esse motivo, você foi desclassificado da prova”, completou ela, entregando a imunidade para Rodrigo Garcia, além do saldo de R$ 1,6 mil.

Sobre ter urinado durante a prova, Lucca disse, após perder a imunidade: “Foi pensando mesmo na estratégia, de todo mundo querer vencer [...] Só que eu não escutei a Ana falando que não pode urinar”, disse. Ele completou afirmando que não estava conseguindo se segurar, mas que não iria “fingir” que não fez, pois não queria burlar as regras do programa.

Lucca foi desclassificado à noite. A confissão do roadie foi feita à tarde - para Evellin e Rodrigo.

Confira os momentos em que Lucca admitiu ter feito xixi na prova de resistência.