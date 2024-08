Quem é Evellin, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Evellin, uma mineira de Ipatinga, com 33 anos, é uma das participantes do Estrela da Casa, novo reality da Globo. Ela vê no reality a oportunidade de concretizar seu sonho musical. Dividindo seu tempo entre a carreira de dentista e apresentações aos finais de semana, ela conseguiu equilibrar suas duas paixões. Sua dedicação à odontologia rendeu-lhe o carinhoso título de “Dotôra do Sertanejo”, dado por uma paciente que ficou surpresa ao descobrir suas habilidades como cantora.

Evellin, participante de 'Estrela da Casa'. Foto: Paulo Belote/Tv Globo/Divulgação

Evellin não apenas busca sucesso na música, mas também almeja usar o prêmio do programa para proporcionar uma casa melhor para seus pais, que a apoiaram financeiramente durante seus estudos em Odontologia na capital, Belo Horizonte. Ela relembra o esforço da família, destacando momentos como a venda do carro de seu pai para que ela pudesse continuar seus estudos.

O Estrela da Casa, que estreia em 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora, é apresentado por Ana Clara, e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.

Com 40 mil seguidores nas redes sociais, Evellin se inspira em artistas como Marília Mendonça, Simone Mendes, Gusttavo Lima e Ana Castela. Evellin também é fã de Gusttavo Lima, mas diz que hoje sua paixão está voltada para seu marido, Allyson, com quem se casou em setembro do ano passado. “Agora meu crush é meu marido, mas o Gusttavo Lima continua sendo incrível,” brincou ela.