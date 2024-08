Quem é Lucca, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

“Conversamos bastante, e eu acredito que Deus fez dessa forma porque tem algo especial. Vou com o total apoio dele”, declarou Lucca ao Gshow, referindo-se ao seu irmão Juann, que sempre o apoiou, assim como seu irmão Stiv, de 31 anos, que é incorporador de imóveis.

A paixão pela música é uma tradição familiar para Lucca, que herdou o amor pela arte do avô Geraldo, sanfoneiro, e do pai, o radialista Humberto Penna. Lucca expressa seu desejo de fazer sua família se orgulhar com suas conquistas no programa. “Infelizmente, meu avô faleceu um dia antes de uma das seletivas. Eu dizia a ele que ia fazer sucesso; não deu tempo dele ver, mas sei que ficaria muito feliz com tudo que já aconteceu. Quero muito que meus pais se realizem com minhas conquistas lá dentro”, disse Lucca.