Quem é Rodrigo Garcia, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Rodrigo Garcia, de 24 anos e natural de Manaus, está se preparando para trazer muito entusiasmo e energia ao reality show Estrela da Casa. Com 1,67 m de altura, o jovem é conhecido por seu espírito elétrico e brincalhão. “Eu costumo falar que Deus sabe o que faz, porque se ele me faz um pouco mais alto, meu amigo, eu ia dar trabalho”, brincou ao Gshow.

Rodrigo Garcia, participante do 'Estrela da Casa' 2024 Foto: Paulo Belote/Tv Globo/Divulgação

PUBLICIDADE Há mais de dois anos, ele se dedica à música, com uma paixão especial pelo piseiro, um ritmo que ele considera sua verdadeira essência. Além de ser talentoso e autodidata, Rodrigo é compositor e domina vários instrumentos, incluindo ukulelê, violão, teclado e guitarra. “Toco sertanejo, forró, brega, arrocha, piseiro. Canto em muitos lugares, na noite, lanchas, barcos e casamentos”, afirmou ele. O Estrela da Casa, que estreia em 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora, é apresentado por Ana Clara, e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.

Antes de se firmar na carreira musical, Rodrigo trabalhou em diversas áreas. Foi garçom, entregou panfletos, vendeu bebidas em quiosque, atuou como assistente de pedreiro, pintor e maitre sommelier.

Durante seu tempo na gastronomia, desenvolveu uma paixão por vinhos, que acabou se tornando uma marca pessoal: “Quando eu comecei a trabalhar com gastronomia, foi uma área que curti muito, queria me destacar e vi no vinho uma possibilidade para isso. Tenho até uma tatuagem de uma taça de vinho no pulso.”

Rodrigo se descreve como carismático e sempre sorridente, afirmando que seu sorriso é uma de suas maiores qualidades. “O que eu mais gosto no meu corpo é o meu sorriso. Ele abre muitas portas pra mim”, disse. Ele também se vê como uma pessoa teimosa e um pouco debochada, ressaltando sua expressividade. Desde o anúncio, ele ganhou mais de 3 mil seguidores no Instagram.