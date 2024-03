Luciano Huck homenageia Silvio Santos em documentário produzido pelo SBT

De acordo com o SBT, a participação de Huck no documentário foi gravada em sua residência, no Rio de Janeiro. A emissora nega que o apresentador do Domingão tenha se dirigido aos estúdios em São Paulo. A TV de Silvio Santos também não informou quando o depoimento de Huck foi gravado.

Além do marido de Angélica, outros grandes nomes da comunicação irão gravar homenagens ao dono do SBT. Familiares e amigos também irão participar do documentário.